Este domingo Argentina renueva parte del Congreso: Córdoba elige nueve diputados

Este sistema de renovación escalonada, establecido en la Constitución Nacional y en la legislación electoral, busca garantizar la continuidad y el equilibrio en la representación política del Poder Legislativo. Foto: archivo Télam

Este domingo Argentina renueva de forma parcial el Congreso de la Nación. Las elecciones legislativas se realizan cada 2 años en el país y determinan la conformación de la Cámara de Senadores y Diputados.

Este año las elecciones modifican un tercio del Senado -24 legisladores de 72- y 127 lugares en Diputados, de un total de 257.

Los integrantes de la Cámara alta ejercen cargos de 6 años y se renuevan por tercios, cada distrito elige tres senadores, dos por la lista más votada y uno por la primera minoría, según lo establece la Constitución Nacional.

Los miembros de la baja cumplen mandatos de 4 años y se renuevan por mitades. La representación está vinculada a la cantidad de la población: las provincias con más habitantes tienen más diputados. El sistema se llama D'Hondt.

En estos comicios de medio término, 16 distritos solo votan diputados nacionales, como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa.

En cambio, ocho provincias -Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires- eligen integrantes de ambas cámaras.

Este año se utilizará por primera vez en todo el país, la Boleta Única Papel (BUP), la misma reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación. Las y los ciudadanos deben marcar con una tilde la lista que prefieran.

Por disposición de la Justicia Electoral los resultados se difundirán por cada distrito y no sumados de forma nacional. Se espera que los primeros números se conozcan después de las 21.

Qué se vota en Córdoba

En estas elecciones legislativas, Córdoba elige nueve diputados y compiten 18 partidos y agrupaciones políticas que presentan candidatos con la intención de ingresar a la Cámara baja.

En total hay empadronados 3.120.707 electores en toda la provincia, divididos en 26 secciones.

Las principales fuerzas están representadas por Juan Schiaretti en Provincias Unidas; Natalia de la Sota busca renovar su banca, pero esta vez desde Defendamos Córdoba; Pablo Carro intenta mantener su lugar desde la alianza peronista Fuerza Patria; Liliana Olivera por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U); y Ramón Mestre por la Unión Cívica Radical (UCR).