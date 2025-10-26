Este domingo Argentina renueva parte del Congreso: Córdoba elige nueve diputados
En estas elecciones de medio término el Senado cambia 24 bancas y la Cámara baja pone en juego 127 lugares. Córdoba junto a otras 15 provincias solo vota diputados.
Este domingo Argentina renueva de forma parcial el Congreso de la Nación. Las elecciones legislativas se realizan cada 2 años en el país y determinan la conformación de la Cámara de Senadores y Diputados.
Este sistema de renovación escalonada, establecido en la Constitución Nacional y en la legislación electoral, busca garantizar la continuidad y el equilibrio en la representación política del Poder Legislativo.
Este año las elecciones modifican un tercio del Senado -24 legisladores de 72- y 127 lugares en Diputados, de un total de 257.
Los integrantes de la Cámara alta ejercen cargos de 6 años y se renuevan por tercios, cada distrito elige tres senadores, dos por la lista más votada y uno por la primera minoría, según lo establece la Constitución Nacional.
Los miembros de la baja cumplen mandatos de 4 años y se renuevan por mitades. La representación está vinculada a la cantidad de la población: las provincias con más habitantes tienen más diputados. El sistema se llama D'Hondt.
En estos comicios de medio término, 16 distritos solo votan diputados nacionales, como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa.
En cambio, ocho provincias -Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires- eligen integrantes de ambas cámaras.
Este año se utilizará por primera vez en todo el país, la Boleta Única Papel (BUP), la misma reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación. Las y los ciudadanos deben marcar con una tilde la lista que prefieran.
Por disposición de la Justicia Electoral los resultados se difundirán por cada distrito y no sumados de forma nacional. Se espera que los primeros números se conozcan después de las 21.
En estas elecciones legislativas, Córdoba elige nueve diputados y compiten 18 partidos y agrupaciones políticas que presentan candidatos con la intención de ingresar a la Cámara baja.
En total hay empadronados 3.120.707 electores en toda la provincia, divididos en 26 secciones.
Las principales fuerzas están representadas por Juan Schiaretti en Provincias Unidas; Natalia de la Sota busca renovar su banca, pero esta vez desde Defendamos Córdoba; Pablo Carro intenta mantener su lugar desde la alianza peronista Fuerza Patria; Liliana Olivera por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U); y Ramón Mestre por la Unión Cívica Radical (UCR).
La provincia renueva la mitad de sus representantes en la Cámara de Diputados. En ese marco, 18 listas disputarán las nueve bancas este 26 de octubre, donde se utilizará por primera vez la boleta única de papel (BUP) a nivel nacional.
Se eligen 127 diputados nacionales, la mitad del cuerpo. En tanto en la Cámara alta se renueva un tercio de las bancas, es decir 24 senadores. Sólo en ocho distritos electorales se vota este domingo para renovar sus representantes en el Senado.
Desde las 8 del viernes rige la veda electoral en todo el país que, enmarcada en el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), tiene por objetivo proteger la libre elección de los votantes y la transparencia del proceso electoral.
Antes de ir a votar, cada elector puede consultar de manera sencilla en qué mesa y escuela emitir su voto, a través de dos portales web, consultando un chatbot e incluso a través de un código QR.
