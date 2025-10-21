El consumo cayó en picada: las compras registraron una baja del un 7,9% mensual

Sigue activo el incendio en Guasapampa: el foco presenta condiciones complejas y de difícil acceso
El fuego se mantiene activo sobre el filo del cordón montañoso, donde las condiciones topográficas y de viento dificultan las tareas de contención.
En base al análisis de consumo masivo en 756 puntos de venta de todo el país, la comparación anual acumula una disminución del 6,3%, según la consultora Focus Market. La cantidad de tickets bajó un 5,6% frente al mes anterior.Economía21/10/2025Redacción La Nueva Mañana
El consumo masivo registró una caída de 6,3% interanual en septiembre, mientras que retrocedió 7,9% en comparación con agosto de este año. A una semana de las elecciones legislativas, el dato muestra la recesión económica que atraviesan las familias.
En lo que va del año, las compras acumulan una disminución de 3%. Los datos corresponden al análisis realizado por la consultora Focus Market con datos de Scanntech, que analizó el consumo masivo en 756 puntos de venta de todo el país.
La contracción se observó en métricas asociadas a la frecuencia y volumen de compra: la cantidad de tickets disminuyó un 5,6% frente al mes anterior, y las unidades por ticket también cayeron 3,5%.
Damián Di Pace consultor de Focus Market, explicó que “la caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos".
Di Pace agregó que "este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media, que destina una proporción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo su margen para el consumo de bienes".
Según observó el trabajo, la caída del consumo fue más pronunciada en el área metropolitana, donde disminuyó 16,7% durante septiembre, mientras que la facturación cayó 14,7%, en ambos casos frente al mes anterior. En contraste, en el interior del país el consumo cayó 2,9%, y la facturación un 3,8%, también frente a agosto de 2025.
En cuanto a los formatos de venta, la caída más grande se observó en la tienda Self-Independiente, que presentó una disminución del consumo de 13,1%, con un ticket promedio de $10.793.
La reducción fue menor en otros formatos: Autoservicio grande (5,3%, ticket promedio de $ 9.844), autoservicio mediano (3,3%, ticket promedio de $ 7.601) y autoservicio chico (1,9%, ticket promedio de $ 6.807).
Al analizar la evolución interanual por categorías (septiembre 2025 vs. septiembre 2024), se observan movimientos divergentes en facturación y consumo (unidades).
Respecto al peso en facturación, alimentos fue la única de las cuatro categorías que presentó un incremento, al subir de 60,2% a 62,0%. Las categorías Limpieza (8,4% a 7,8%), Cuidado Personal (8,5% a 8,4%) y Bebidas (22,9% a 21,7%) mostraron una disminución.
En relación con el peso en consumo (unidades), tres de cuatro categorías presentaron aumento a nivel interanual:
• Limpieza, que pasó de 5,6% a 6,0%.
• Cuidado Personal, que aumentó de 1,9% a 2,0%.
• Alimentos, que subió de 42,9% a 44,9%.
• Bebidas fue la única categoría que presentó una disminución en el peso en consumo, pasando de 49,7% a 47,0%.
Fuente: NA
La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición de cómo se cubrirán los costos.
Con intención de sumar votos en la provincia en un escenario complicado, el mandatario decidió no realizar un acto y solo se mostrará con el candidato cordobés Gonzalo Roca por el barrio céntrico.
ADRs cayeron este lunes más de 5%, mientras que los bonos operaron en alza. El dólar oficial cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del último cierre. El Riesgo País se ubicó en 1.089 puntos.
En el Banco Nación, la cotización oficial avanzó a los $1.435 para la compra y los $1.485 para la venta en la apertura de la jornada bursátil de este lunes, mientras que los bonos de la deuda pública ceden más de 1%.
El auxilio de Trump a Milei aún no logra esclarecerse. Al momento, el Tesoro norteamericano interviene en la política monetaria y cambiaria de Argentina, pero la corrida sobre el dólar continúa.
Así lo indica un informe del Instituto Argentina Grande, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, que revela que el 23,4% de las familias tuvo que pedir préstamos en el primer trimestre.
La contracción fue generalizada en casi todos los canales, excepto en los autoservicios, mayoristas y el e-commerce, que mostraron subas interanuales.
El tipo de cambio oficial quedó muy cerca del techo de la banda de flotación. La incertidumbre política, que no se debe solo a la proximidad de los comicios, sino a las imprecisiones del Gobierno sobre el llamado "salvataje" de Trump, hace que crezca el nerviosismo.
La medida de fuerza es en rechazo a lo que llaman el "genocidio por goteo". Personas con discapacidad, familiares y trabajadores exigen que se implemente la ley aprobada y ratificada tras el veto presidencial. Este martes concentran al mediodía en Plaza San Martín.
Es una idea de un borrador inspirado en el reciente "modelo griego", manifestó el empresario Martín Varsavsky, cercano a Milei. Esta reforma "se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas semanales, "negociable entre empleadores y empleados", afirmó el empresario.
El majestuoso cuerpo de baile a Córdoba para presentar la versión completa de ecreación para ballet del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Será 9 de noviembre, a las 20, en Sala de las A,+ericas, en el Pabellón Argentina de la UNC.
Previo a la visita de Javier Milei, la ministra de Seguridad llegó a esta capital y se mostró con el candidato libertario Gonzalo Roca. En los últimos días de campaña, Bullrich habló sobre el exgobernador y principal opositor en la provincia.
Una caída global en los servidores de Amazon (AWS) paralizó millones de transacciones. Mercado Pago, Ualá y Naranja X registraron fallas generalizadas que impidieron a las y los usuarios utilizar su dinero.