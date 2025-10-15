Máximo Kirchner aseguró que “no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a nuestro país adelante”

Al referirse a la reciente visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, donde su par estadounidense Donald Trump condicionó el apoyo a la Argentina al resultado de las elecciones; el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), titular del Partido Justicialista bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, en una entrevista con Radio Con Vos, caracterizó el encuentro como "predecible", en referencia a las decisiones económicas que se vienen tomando.

En ese marco, analizó que "Argentina es un territorio en disputa" y consideró que “no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a la Argentina adelante” cuando cumpla su mandato el gobierno de Javier Milei.

Y sostuvo que esa “construcción a futuro” es importante para “proteger los intereses de la Argentina y que el próximo gobierno no esté manejado a control remoto desde afuera”.