Cristina fulminó a Milei: Te fumaste mil millones de dólares en dos días... (y el hit 'alta coimera')

Dos hombres murieron por un choque frontal de vehículos en Tío Pujio
Sucedió esta mañana en Ruta Nacional 9. Las víctimas fatales eran los conductores de un Renault 12 y un Clio. Una mujer fue internada con lesiones.
La ex presidenta CFK le dedicó durísimas críticas a Milei y a su gobierno. Advirtió sobre un posible default, sobre la sangría de dólares para mantener el tipo de cambio, habló de "La banda del carry trade" de Toto Caputo y sobre las coimas donde está involucrada Karina Milei.Política20/09/2025Redacción La Nueva Mañana
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un furibundo y extenso ataque en redes sociales contra el presidente Javier Milei y su plan económico, advirtiendo sobre un inminente colapso. Con un tono irónico y beligerante, la exmandataria encabezó su mensaje con una frase lapidaria: "¡Che Milei! ¡Que olor a default!...".
Desde su prisión domiciliaria, Kirchner acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: "TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS". La expresidenta afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está "financiando la fuga a dólar barato" con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: "¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!".
"La banda del carry trade" de Toto Caputo
Cristina Kirchner apuntó directamente contra el ministro de Economía, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "LA BANDA DEL CARRY TRADE' DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".
Además, señaló a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".
Burla por los audios de Spagnuolo y las coimas de Karina
La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: "¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, 'son audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaale!!!".
Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%. Inventando una canción, escribió: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… 'Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…' ¿No lo escuchaste?".
Fuente: NA
Sucedió esta mañana en Ruta Nacional 9. Las víctimas fatales eran los conductores de un Renault 12 y un Clio. Una mujer fue internada con lesiones.
Sucedió esta mañana en Vélez Sársfield 1.200. El hombre, en situación de calle, fue rescatado por el DUAR.
La ex presidenta CFK le dedicó durísimas críticas a Milei y a su gobierno. Advirtió sobre un posible default, sobre la sangría de dólares para mantener el tipo de cambio, habló de "La banda del carry trade" de Toto Caputo y sobre las coimas donde está involucrada Karina Milei.
El Nissan Kicks volcó luego de colisionar con un automóvil estacionado en la vía pública sin ocupantes. En el lugar se hizo presente personal del servicio de emergencias, quienes asistieron a la conductora.
“Después de las elecciones, el Presidente dijo ‘reconozco la derrota, pero voy a acelerar’. Eso no está en el manual de la democracia. El manual indica que cuando el pueblo marca un rumbo, hay que rectificar”, sostuvo Diego Giuliano, diputado del Frente Renovador.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el Presidente encabezó la primera actividad de campaña con vistas a las elecciones de octubre, ante una cantidad de asistentes inferior a la de otras oportunidades en que realizó actos en esta capital.
En un evento ante empresarios, Javier Milei, como lo hizo en su momento el expresidente Mauricio Macri, culpó a la oposición de la inestabilidad en los mercados, en una jornada marcada por el fuerte aumento del dólar y el salto del Riesgo País superando los 1.400 puntos.
El exgobernador defendió su propuestas tras las críticas de Milei, quien lo acusó de no entender "la restricción presupuestaria". "Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social", expresó Schiaretti.
La decisión que se tomó tras la reciente derrota sufrida en territorio bonaerense y posiblemente por el escándalo en la Andis, que lo salpica directamente. En reemplazo, se designó a la legisladora Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en CABA.
Luego de que el Banco Central vendiera reservas para contener al dólar, el ministro aseguró que el Gobierno no se moverá de su programa económico y en las próximas semanas anunciará los pagos de vencimientos de deuda.
Las formaciones, dictadas a través del programa "Menos brecha, más comunidad", combinan modalidades online, presencial y asincrónicas. Las inscripciones están abiertas.
El trágico accidente fue descubierto por efectivos de la Policía Caminera, que detectaron restos de ripio y huellas de frenadas sobre el asfalto. A pocos metros hallaron un guardarraíl destruido y tras descender por el barranco, encontraron el cuerpo de la víctima.
La familia del joven de Vicente López denunció que se trató de un homicidio. "Cinco agentes, lo aplastaron y lo dejaron sin vida. En los videos se ve claramente", dijo el hermano de la víctima.
Los festejos por el cambio de estación comienzan el sábado y se extienden hasta el domingo, con propuestas gratuitas para toda la familia. Todos los detalles en la nota.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el Presidente encabezó la primera actividad de campaña con vistas a las elecciones de octubre, ante una cantidad de asistentes inferior a la de otras oportunidades en que realizó actos en esta capital.