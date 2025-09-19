Primavera en Córdoba: música en Plaza España, kermés y la "Noche de los paseos"

El sábado y el domingo habrá música en vivo en el Museo de Arte Metropolitano de Plaza España. Foto: gentileza.

Para celebrar la llegada de la primavera, la Municipalidad de Córdoba lanzó una serie de propuestas, que comienzan este sábado y se extienden hasta el domingo. El cronograma incluye música, festivales, una kermés y otras actividades gratuitas y al aire libre.

La grilla completa

Sábado 20

Parque de la Biodiversidad: de 10 a 12 y de 14.30 a 17.00 se realizará un recorrido libre para reconocer las flores que existen en el Parque.

Parque Las Heras-Elisa: desde las 16, se realizará el festival Talento de Barrio, con jóvenes que tendrán la oportunidad de mostrar su arte, seguido de una kermes con actividades recreativas.

Ajedrez Social: de 12 a 18 se realizará un encuentro abierto de ajedrez social en el hall del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. La competencia incluye a todas las edades y categorías. En la jornada estará presente la Fundación Familias Cea Córdoba, quienes concientizarán sobre el autismo; y el programa de Huertas Inclusivas del BioCórdoba, que busca promover la agricultura urbana y la gestión sostenible de espacios verdes. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados en este link.

Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España): de 15 a 21.30, se realizará la quinta edición del festival gráfico “Asteroide”, un encuentro con más de 60 proyectos locales y de otras regiones, que ofrecerán stickers, fanzines, remeras, publicaciones y objetos impresos en múltiples técnicas como serigrafía, xilografía o cianotipia. También habrá talleres, conversatorios y música en vivo.

Noche de los Paseos: de 17 a 23, se desarrollará un recorrido por la variada oferta de emprendimientos que integran la economía social, y que se encuentran distribuidos en los siguientes espacios: Parque Las Heras-Elisa, Plaza Jerónimo del Barco, Plaza General Paz, Plaza Núñez, Plaza Alta Córdoba, ExPlaza Vélez Sarsfield, Paseo Güemes y Paseo del Orgullo, en el Centro de Divulgación Municipal de Diversidad Sexual y Género en el Parque Sarmiento.

Domingo 21

Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España): desde las 17 y hasta las 20 se presentará el artista Axel. Además, los músicos Lucho Arrieta, Luciano Persoglia, Misty Soul Choir y Dj´s coparán el escenario.

Cordobazo-Visita guiada: partirá desde la Oficina de Información Turística Güemes a las 10:30 (Diagonal Garzón 400). Recorrerá la casa histórica de la CGT, las escalinatas del Cinerama, Xerox (Colón y Fragueiro) y la Plaza Colón. Tiene una duración de casi dos horas de caminata, por lo que se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, gorra y agua para mantenerse hidratado.