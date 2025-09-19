Primavera en Córdoba: música en Plaza España, kermés y la "Noche de los paseos"
Los festejos por el cambio de estación comienzan el sábado y se extienden hasta el domingo, con propuestas gratuitas para toda la familia. Todos los detalles en la nota.
Para celebrar la llegada de la primavera, la Municipalidad de Córdoba lanzó una serie de propuestas, que comienzan este sábado y se extienden hasta el domingo. El cronograma incluye música, festivales, una kermés y otras actividades gratuitas y al aire libre.
Sábado 20
Parque de la Biodiversidad: de 10 a 12 y de 14.30 a 17.00 se realizará un recorrido libre para reconocer las flores que existen en el Parque.
Parque Las Heras-Elisa: desde las 16, se realizará el festival Talento de Barrio, con jóvenes que tendrán la oportunidad de mostrar su arte, seguido de una kermes con actividades recreativas.
Ajedrez Social: de 12 a 18 se realizará un encuentro abierto de ajedrez social en el hall del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. La competencia incluye a todas las edades y categorías. En la jornada estará presente la Fundación Familias Cea Córdoba, quienes concientizarán sobre el autismo; y el programa de Huertas Inclusivas del BioCórdoba, que busca promover la agricultura urbana y la gestión sostenible de espacios verdes. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados en este link.
Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España): de 15 a 21.30, se realizará la quinta edición del festival gráfico “Asteroide”, un encuentro con más de 60 proyectos locales y de otras regiones, que ofrecerán stickers, fanzines, remeras, publicaciones y objetos impresos en múltiples técnicas como serigrafía, xilografía o cianotipia. También habrá talleres, conversatorios y música en vivo.
Noche de los Paseos: de 17 a 23, se desarrollará un recorrido por la variada oferta de emprendimientos que integran la economía social, y que se encuentran distribuidos en los siguientes espacios: Parque Las Heras-Elisa, Plaza Jerónimo del Barco, Plaza General Paz, Plaza Núñez, Plaza Alta Córdoba, ExPlaza Vélez Sarsfield, Paseo Güemes y Paseo del Orgullo, en el Centro de Divulgación Municipal de Diversidad Sexual y Género en el Parque Sarmiento.
Domingo 21
Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España): desde las 17 y hasta las 20 se presentará el artista Axel. Además, los músicos Lucho Arrieta, Luciano Persoglia, Misty Soul Choir y Dj´s coparán el escenario.
Cordobazo-Visita guiada: partirá desde la Oficina de Información Turística Güemes a las 10:30 (Diagonal Garzón 400). Recorrerá la casa histórica de la CGT, las escalinatas del Cinerama, Xerox (Colón y Fragueiro) y la Plaza Colón. Tiene una duración de casi dos horas de caminata, por lo que se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, gorra y agua para mantenerse hidratado.
