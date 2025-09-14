Talleres mereció más, pero igual sumó un punto en su visita a Tigre

Botta, el conductor de un Talleres que estuvo cerca pero sigue con el arco cerrado. Foto @CATalleresdecba ·

Talleres igualó 0 a 0 en su visita a Tigre por la 8va fecha del Torneo Clausura y respira, ya que este punto le permite respirar en la zona de descenso, quedando un punto por encima de Aldosivi, que perdió con Sarmiento, y San Martín de San Juan, que hizo lo propio con el Pirata.

Talleres se merreció un poco más. En la primera parte, el elenco de Carlos Tevez salió a buscar el partido, con un Botta que se insinuaba como protagonista, y que a los 27' metió yun sablazo que se fue apenas por encima del travesaño.

Y más tarde lo tuvo Depietri, con una corrida desde la kitad de la cancha y un remate que dio en el palo y salió ante la mirada de Zanobio. Y a los 37, otro palo le dijo que no a Talleres. Esta vez fue Catalá, que metió un bombazo en el travesaño.

En la segunda parte, el partido siguió con Talleres buscando, pero no pudo ser: un cabezazo de Depietri y dos del brasileño Rick fueron las más claras para la T.

Alivio porque no se perdió, preocupación porque a Talleres le cuesta un montón hacer un gol y respiro por salir de bien abajo.