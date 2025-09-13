Tragedia en un festival aéreo en Bell Ville: dos muertos tras estrellarse una avioneta

Se estrelló una avioneta durante un festival aéreo: dos personas fallecidas. Foto Policía de Córdoba

TRAGEDIA EN BELL VILLE. Se estrelló una avioneta durante un festival aéreo: dos personas fallecidas.

Dos peronas mayores murieron esta tarde en el aeroclub de Bell Ville tras estrellarse la avioneta que abordaban.

El hecho se produjo durante un festival aéreo, cuando la aeronave repentinamente perdió el control y se estrelló. Las víctimas fatales son dos hombres oriundos de Santa Fe, según informó la Policía.

Se investigan las causas que originaron el siniestro. Intervine la Fiscalía de la Ciudad de Bell Ville.