Tres lugares increíbles para hacer caminatas en Córdoba

El “Mes del Senderismo” contagia esas ganas de salir a recorrer a pie los diferentes paisajes de la provincia.

Y si a eso le sumamos la calidez de los días que se nos vienen por delante, se convierte en un plan perfecto para empezar a disfrutar de salidas al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza.

Es por eso que les comparto tres de los lugares que no hay que dejar de conocer y recorrer en distintos puntos de la geografía local.

Costanera de Miramar

La localidad de Miramar donde se encuentra la laguna Mar Chiquita y el nuevo Parque Nacional Ansenuza es un enclave perfecto para disfrutar caminando.

Sin dudas, vale la pena realizar los 200 kilómetros que separan a esta localidad de la ciudad de Córdoba para viajar al noreste de la provincia y conocer uno de los lugares más espectaculares de esta geografía.

Con la laguna de agua salada más grande de Sudamérica, este lugar cuenta con una costanera extensa que brinda, a cada paso, postales maravillosas. De hecho, muchos coinciden que se pueden apreciar los mejores atardeceres de la provincia.

Es que su espejo de agua que parece un mar, por se pierde en el horizonte, los restos de árboles que sobresalen del agua y la gran cantidad de aves que lo habitan, ofrecen los componentes perfectos para contemplar los atardeceres, ya sea desde sus miradores como caminando en su costanera.

Salinas Grandes

Cuando hablamos de lugares increíbles de Córdoba, sí o sí hay que mencionar a las Salinas Grandes, porque a la riqueza natural que tiene la provincia no le falta un mar blanco hecho de sal.

Yendo hacia el noroeste, a unos 180 kilómetros de la capital provincial, transitando la Ruta 9 Norte, y luego la Ruta 60 se llega al pequeño poblado de San José de las Salinas, que funciona como portal de entrada a las Salinas.

Allí se encuentra la Reserva de Usos Múltiples que ocupa unas 240 mil hectáreas y comparte territorio con las provincias de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Dentro de esta reserva, ubicada a pocos kilómetros del pueblito, se extiende una planicie blanca y reluciente que invita a caminar para no dejar de sorprenderse con su magnitud.

Uno de los momentos más especiales para caminar por las Salinas es el atardecer cuando el cielo empieza a cambiar de tonos y fundirse con el desierto blanco. También, vale la pena quedarse a observar las primeras estrellas y la luna o hacer astroturismo.

Volcán Ciénaga

Y, para cerrar una nota sobre lugares increíbles no podían faltar los volcanes.

En la zona noroeste de Córdoba hay seis volcanes que datan de hace unos cinco millones de años atrás y se estima que algunos llegaron a medir unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son el Ciénaga, el Poca, el Yerba Buena, el Agua de las Cumbres, el Boroa y el Veliz, pero solo se puede ascender a la cima de algunos, ya que varios se encuentran en campos privados.

Uno de los más accesibles es el Volcán Ciénaga que tiene 1300 msnm y se ve desde la ruta.

Para llegar hasta allí hay que ir hacia el Valle de Traslasierra, pasar la localidad de Villa Cura Brochero, y tomar la Ruta N°15 hasta Taninga. En la rotonda de este pueblo se debe girar hacia la izquierda en dirección a los famosos Túneles de Taninga, pero antes de llegar hay que ingresar a la Finca Posada del Volcán que, abonando la entrada, te permite ascender al Volcán Ciénaga. También es posible alojarse allí ya que cuenta con cabañas.

La caminata comienza atravesando el campo y lentamente comienza a notarse la pendiente. Un camino repleto de molles y palmeras Caranday, le dan ese toque distinto al paisaje.

Se tarda alrededor de una hora y media para llegar a la cima del volcán donde es posible apreciar la inmensidad del noroeste cordobés. Con el monte nativo de la Reserva Chancaní que comienza a pocos kilómetros de allí, los campos con palmeras y las elevaciones cónicas de los otros volcanes.