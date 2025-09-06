La brutal agresión del Gordo Dan a Luis Juez en redes sociales desató la interna libertaria

La Comedia Infanto Juvenil estrena "Los días del venado" en el Teatro Real
El senador cordobés fue agredido violentamente en las redes sociales por el influencer libertario Daniel Parisini, conocido por el Gordo Dan, que luego de borrar el tuit redobló sus críticas contra Juez y hasta cuestionó al jefe de Gabinete Guillermo Francos.Política06/09/2025Redacción La Nueva Mañana
El jueves pasado, 4 de septiembre, tras el rechazo en el Senado al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, el “Gordo Dan” publicó en la red social X un mensaje contra Luis Juez que desató un escándalo inmediato y que mantiene hasta ahora en silencio al senador cordobés.
“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, decía el tuit que luego borró (a medias) el Gordo Dan.
El ataque, que involucró a la hija con discapacidad de Juez, provocó una condena unánime. El tuit generó repudio incluso entre sectores oficialistas, forzando a Parisini a eliminarlo horas después, aunque no sin antes redoblar la apuesta con mensajes que mantenían el tono agresivo contra el senador.
EL TUIT DEL GORDON DAN:
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, salió al cruce y repudió el tuit del Gordo Dan: “Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”.
Sin embargo, “Gordo Dan” no se amilanó. En un desafío directo, escribió en X: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”.
Internas al rojo vivo: Caputo, Karina y el ascenso de Francos
El escándalo del tuit expuso algo más profundo: las luchas de poder en el corazón de LLA. Santiago Caputo, asesor estrella de Milei y líder de las Fuerzas del Cielo, es el cerebro detrás de la estrategia digital del gobierno, controlando a influencers como “Gordo Dan”.
Sin embargo, su relación con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, está marcada por una rivalidad creciente. Ambos compiten por la influencia sobre Milei, con Caputo apostando por la agresividad digital y Karina manejando la logística política y los vínculos con el establishment.
Esta tensión se intensificó con la filtración de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucraron a Karina en presuntas coimas relacionadas con fondos para discapacitados.
Los audios, investigados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, desataron un escándalo que debilitó la posición de Karina.
Fuente: NA
