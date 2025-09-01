Septiembre llega con aumentos: las boletas de luz y el gas se incrementan entre 2 y 3%

En el servicio de gas se calcula un alza promedio de 2%. Foto: NA

En el servicio de gas se calcula un alza promedio de 2%. Foto: NA

El Gobierno formalizó los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y de gas con subas que oscilan entre 2 y 3%. Los aumentos que rigen a partir de este lunes. Como cada comienzo de mes, en septiembre las boletas de los servicios públicos vuelcen a dar un salto.

Los incrementos quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE y ENARGAS. En el caso de la electricidad, el incremento final en las facturas que recibirán los usuarios será de aproximadamente el 2,90% con relación a los precios pagados en agosto, dependiendo la zona de aplicación.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de cada usuario. Los Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

En cuanto al servicio de gas se calcula un alza promedio de 2%. En este caso resulta más complicado establecer un parámetro debido a los diferentes segmentos y regiones.

Fuente: NA

Noticia relacionada: