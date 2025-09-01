Septiembre llega con aumentos: las boletas de luz y el gas se incrementan entre 2 y 3%

Redacción La Nueva MañanaCórdoba31/08/2025
En las últimas 24 se registraron importantes lluvias en el territorio provincial, con crecidas de los ríos y arroyos y precipitaciones que en el este de la provincia alcanzaron los 330 mm. En la capital, la zona con mayor precipitación fue el sector de barrio General Paz, con 96,4 mm.
Flavio ColazoOpinión31/08/2025
Las más escandalosas son la quita arbitraria de pensiones y la corrupción de funcionarios próximos al presidente que habrían cobrado coimas en los medicamentos adquiridos por el Estado.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba31/08/2025
La localidad del sudeste provincia fue la que registró lluvias más abundantes en las últimas 24 horas. Unas 30 familias fueron evacuadas y se trabaja para drenar el agua en distintos puntos del pueblo.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba31/08/2025
El hombre de 66 años se encontraba atrapado dentro de su vehículo marca Renault 12 luego de protagonizar un accidente vial con otro rodado. En otro hecho, bomberos sofocaron un incendio en un taller mecánico en barrio Tranviarios.
Redacción La Nueva MañanaPolítica01/09/2025
El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se imponía en los comicios con más del 50% de los votos. La Libertad Avanza (LLA) apenas sumaba el 9% de los sufragios, ocupando el cuarto lugar.