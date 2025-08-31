Desplome del consumo: cerraron 14.000 panaderías en todo el país en los últimos 18 meses

Belgrano sufrió una nueva derrota en su visita a Defensa y Justicia
El Celeste perdió 2 a 1 en el marco de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Delgado y Miritello anotaron para el local; Jara, de penal, había puesto la igualdad transitoria.
Así lo confirman desde la Cámara de Panaderos bonaerense. El consumo cayó un 50% en el último año; en tanto, se vende un 85% menos de facturas. "Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcaron.Economía31/08/2025Redacción La Nueva Mañana
El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, trazó un panorama alarmante sobre la crisis del sector panadero y el impacto de la recesión en el consumo popular. Según detalló, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en todo el país, reflejo de un escenario en el que “solo seis de cada diez máquinas están encendidas” y la producción se redujo a la mitad.
“Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Pinto subrayó que el consumo de pan, un alimento clave que en muchos países sirve para medir la pobreza, cayó un 50% en el último año y medio.
85% menos de facturas
El derrumbe es todavía más pronunciado en productos tradicionales de la mesa argentina como las facturas: “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, describió.
Con más de 30 años en el oficio, Pinto asegura que las panaderías hoy solo producen un 50% de lo que podrían. “Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcó.
La crisis del sector panadero se enmarca en un contexto de fuerte caída del consumo, inflación persistente y recesión, que impacta de lleno en las pymes, responsables de gran parte del empleo en Argentina.
Fuente: NA
El Celeste perdió 2 a 1 en el marco de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Delgado y Miritello anotaron para el local; Jara, de penal, había puesto la igualdad transitoria.
El Albiazul, que jugó mejor que su rival, cayó 1 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. Goitía marcó el único gol del partido. Preocupación en barrio Jardín.
Sucedió anoche en avenida Bodereau esquina Río de Janeiro. El conductor fue trasladado a un nosocomio con una herida cortante.
Así lo confirman desde la Cámara de Panaderos bonaerense. El consumo cayó un 50% en el último año; en tanto, se vende un 85% menos de facturas. "Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcaron.
El equipo económico busca encapsular los pesos y desalentar que vayan al dólar. Los bancos pierden libertades y se les achica el negocio. Mientras, siguen el boom de importaciones y el déficit por turismo.
El primer programa para empujar el poder de compra de la gestión de Javier Milei comienza a funcionar en septiembre. La iniciativa propone descuentos del 10%, sin tope de reintegro en compras generales, en las principales cadenas de supermercados.
El Ejecutivo dispuso que a partir del 1° de septiembre se aplicarán incrementos en los gravámenes sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, lo que impactará en los precios de la nafta y el gasoil.
La normativa del Banco Central se suma a otras regulaciones del sistema financiero que impuso el Gobierno para controlar el mercado cambiario antes de las elecciones.
En julio ingresaron al país 427.200 turistas, lo que representó una caída del 16% interanual. En contraste, 843.100 personas viajaron al exterior con motivos turísticos: un número que marca un récord desde 2017 y muestra un alza del 26,5% interanual.
Un informe del IETSE expone patrones de consumo que se alejan de las recomendaciones de alimentación saludable y sugiere políticas públicas orientadas a mejorar el poder adquisitivo de las familias, para revertir esta tendencia.
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Las lluvias comenzaron durante la madrugada de sábado en gran parte de la provincia. En algunos sectores de Sierras Chicas llovió hasta 60 mm; mientras que en Córdoba Capital superaba los 35 mm. El SMN anunció que las precipitaciones serán abundantes y persistentes para el centro norte del país hasta el domingo inclusive.
El gobierno nacional tiene cinco días para develar detalles del acuerdo firmado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, que se hizo a través del DNU 179/2025.
En un acto de campaña este sábado en el Quórum, el ex gobernador y ahora candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, criticó el "ajuste cruel" de Milei y reivindicó la nueva fuerza política Provincia Unidas, impulsada por cinco gobernadores.
“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó el gobernador bonaerense.