Schiaretti criticó a Milei y dijo que "la novedad nacional es la alianza Provincia Unidas"

Kicillof cargó contra Milei: "Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”
“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó el gobernador bonaerense.
En un acto de campaña este sábado en el Quorum, el ex gobernador y ahora candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, criticó el "ajuste cruel" de Milei y reivindicó la nueva fuerza política Provincia Unidas, impulsada por cinco gobernadores.
El candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti encabezó este sábado un acto del PJ Capital junto al gobernador Martín Llaryora, donde destacaron que “el peronismo cordobés forma parte de una fuerza nacional con proyección federal” dentro de Provincias Unidas.
Schiaretti señaló que el escenario político atraviesa un cambio de época y criticó al gobierno de Javier Milei por aplicar un “ajuste cruel” que afecta a jubilados, personas con discapacidad y universidades.
El exgobernador aseguró que la alianza Provincias Unidas, impulsada por cinco gobernadores, a los que se sumó recientemente Corrientes, es la alternativa capaz de “superar la crisis de las viejas coaliciones” y promover una Argentina federal, con producción y trabajo.
"La novedad nacional es Provincia Unidas"
“Este espacio está escribiendo una nueva página de la historia y nos tiene como protagonistas. No estamos solos: la novedad nacional es Provincias Unidas, que será la alternativa capaz de superar la crisis de las viejas coaliciones y dar respuesta a los desafíos del país”, subrayó Schiaretti.
Al cierre del acto, el gobernador Llaryora afirmó: “En esta elección no se trata de una fuerza provincial. Estamos debatiendo hacia dónde va el país. Hay que salir de los extremos, de la grieta, del insulto y de la crueldad. Hay que cambiar la motosierra por los mamógrafos, por netbooks, por los caminos, por los hospitales y por las escuelas”.
El encuentro se realizó en el Quórum y contó con la participación del intendente local Daniel Passerini, la senadora Alejandra Vigo, candidatos de la lista y dirigentes de todas las seccionales de la ciudad.
En un acto de campaña este sábado en el Quorum, el ex gobernador y ahora candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, criticó el "ajuste cruel" de Milei y reivindicó la nueva fuerza política Provincia Unidas, impulsada por cinco gobernadores.
El gobierno nacional tiene cinco días para develar detalles del acuerdo firmado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, que se hizo a través del DNU 179/2025.
El ex director de la Andis se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi, junto a sus representantes legales, Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze. Paralelamente, se conocieron nuevos audios que mencionan a los hermanos Milei, "Lule" Menem y Pettovello.
Este domingo la provincia de Corrientes elige nuevo gobernador. Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, recibió el apoyo de "Provincias Unidas", con la presencia de Schiaretti, Sadir, Pullaro y "Nacho" Torres en el acto de cierre de campaña.
Los legisladores de Unión por la Patria Itai Hagman y Pablo Carro reprobaron este jueves a sus pares de La Libertad Avanza (LLA), que se retiraron de la reunión antes de que se elijan sus autoridades. "Otra vez el oficialismo y sus aliados quisieron vaciarla", dijo el diputado cordobés.
El Presidente habló tras la fallida caravana en la provincia de Buenos Aires y evitó referirse a los audios que exponen una trama de corrupción presuntamente dirigida por su hermana. Dijo que todo es una "mentira" y pidió apoyo electoral.
"El Presidente no debió haber confiado en él", dijo Guillermo Francos sobre el ex titular del ANDIS a quien acusó de mentir respecto a las confesiones en los audios filtrados, en los que admitió pedido de coimas por parte de Karina Milei.
El primer programa para empujar el poder de compra de la gestión de Javier Milei comienza a funcionar en septiembre. La iniciativa propone descuentos del 10%, sin tope de reintegro en compras generales, en las principales cadenas de supermercados.
El Gobierno trató de manera despectiva a los trabajadores del Estado. Pero no así a quienes revisten en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los magros sueldos abarcan a todos los estamentos estatales. Unos 2.200 efectivos pidieron la baja este año.
El fiscal Iván Rodríguez ordenó las detenciones en el marco una investigación de hechos delictivos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Las víctimas residían en uno de los establecimientos de la organización cristiana dedicada asistir personas en situaciones vulnerables.
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
El Gobierno guardó silencio desde que se filtraron los adios atribuídos a Spagnuolo, el ex director de la Andis. Este viernes habló el vocero, y sonó a estrategia oficial frente al escándalo que no para de escalar y amenaza con afectar el desempeño de los libertarios en los próximos comicios.