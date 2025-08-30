Schiaretti criticó a Milei y dijo que "la novedad nacional es la alianza Provincia Unidas"

Schiaretti encabezó este sábado un acto de campaña del PJ Capital junto a autoridades de la Provincia y del municipio. Foto @JSchiaretti

PROVINCIAS UNIDAS. Schiaretti encabezó este sábado un acto de campaña del PJ Capital junto a autoridades de la Provincia y del municipio. Foto @JSchiaretti

El candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti encabezó este sábado un acto del PJ Capital junto al gobernador Martín Llaryora, donde destacaron que “el peronismo cordobés forma parte de una fuerza nacional con proyección federal” dentro de Provincias Unidas.

Schiaretti señaló que el escenario político atraviesa un cambio de época y criticó al gobierno de Javier Milei por aplicar un “ajuste cruel” que afecta a jubilados, personas con discapacidad y universidades.

El exgobernador aseguró que la alianza Provincias Unidas, impulsada por cinco gobernadores, a los que se sumó recientemente Corrientes, es la alternativa capaz de “superar la crisis de las viejas coaliciones” y promover una Argentina federal, con producción y trabajo.

"La novedad nacional es Provincia Unidas"

“Este espacio está escribiendo una nueva página de la historia y nos tiene como protagonistas. No estamos solos: la novedad nacional es Provincias Unidas, que será la alternativa capaz de superar la crisis de las viejas coaliciones y dar respuesta a los desafíos del país”, subrayó Schiaretti.

Al cierre del acto, el gobernador Llaryora afirmó: “En esta elección no se trata de una fuerza provincial. Estamos debatiendo hacia dónde va el país. Hay que salir de los extremos, de la grieta, del insulto y de la crueldad. Hay que cambiar la motosierra por los mamógrafos, por netbooks, por los caminos, por los hospitales y por las escuelas”.

El encuentro se realizó en el Quórum y contó con la participación del intendente local Daniel Passerini, la senadora Alejandra Vigo, candidatos de la lista y dirigentes de todas las seccionales de la ciudad.

Fuente: NA