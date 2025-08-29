Instituto mereció más, pero fue empate frente al Rojo en Alta Córdoba
Instituto igualó 0 a 0 frente a Independiente en Alta Córdoba por la 7ma fecha del Torneo Clausura y sigue sin levantar cabeza.
Es cierto que Instituto mereció más, porque fue de los dos el equipo que más propuso y que más cera estuvo de abrir el marcador en un partido que fue apenas discreto y que reflejó el mal momento que atraviesan ambas escuadras.
La Gloria pudo ganarlo, sobre todo en la segunda parte del complemento, con los cabezazos de Alarcón en el área de Rey, con Lodico generando juego para Lázaro y éste buscando a Acevedo, pero no pudo ser ante un flojísimo Independiente, que defendió como pudo y atacó poco y nada.
Le cuesta al Albirrojo generar peligro en el área rival, en tres cuartos de cancha parece que se le acaban las ideas y depende de una jugada individual que ilume el camino al gol.
6 puntos suma Instituto en siete fechas y se le hace cuesta arriba volver a la victoria.
