Clausuraron un local de venta de motos y autos y detectaron que en el lugar funcionaba también un call center

Según informó Defensa del Consumidor, se verificaron incumplimientos a la Ley 24.240, cláusulas abusivas, falta de información y demoras en la entrega de productos. Lo curioso es que en el edificio, ubicado en calle Rivera Indarte, había nada menos que 250 personas trabajando.
La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Gobierno de Córdoba dispuso la clausura preventiva de la firma Alpha Motors SAS, dedicada a la venta de motos 0 km y autos usados, y que opera bajo el nombre de fantasía “Alpha Motors”.
Personal de la mencionada dirección acudió al local, situado en calle Rivera Indarte 263 de esta capital, tras constatar un incremento de denuncias e incumplimientos contractuales por parte de la empresa.
La medida fue adoptada en el marco del artículo 34 de la Ley Provincial N° 10.247 por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, ya que los contratos de la firma presentaban numerosas cláusulas abusivas, omisiones en el deber de brindar información clara y demoras injustificadas en la entrega de productos adquiridos por numerosos consumidores.
Durante la inspección, se constató la presencia de aproximadamente 250 personas trabajando en un call center instalado en el primer piso de la empresa.
Como parte de la disposición, se estableció la prohibición de comercializar cualquier tipo de producto o servicio hasta que la empresa regularice su situación y cumpla con las normativas vigentes.
Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial se insta a los consumidores a informarse previamente sobre la concesionaria o comercio donde realizarán la compra o venta de un vehículo, verificando antecedentes y condiciones contractuales para evitar situaciones de riesgo o incumplimientos.
Se encuentran disponibles canales electrónicos para consultas y asesoramiento: WhatsApp: 351-3266655 - Correo electrónico: [email protected].
La Dirección General de Defensa del Consumidor está a disposición de consumidores y usuarios para brindar asesoramiento y recibir denuncias, las cuales pueden realizarse a través del sitio Web oficial.
En caso de no contar con los medios o conocimientos necesarios para utilizar la plataforma, los ciudadanos pueden acercarse personalmente a la sede central o a cualquiera de sus delegaciones, incluida la nueva sede ubicada en avenida Colón 724 de la ciudad de Córdoba.
La Gloria e Independiente igualaron 0 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. El Albirrojo sigue sin ganar de local en el torneo.
