Talleres sigue sin ganar de local: no pudo con San Martín (SJ) en el Kempes
El Albiazul igualó 0 a 0 con el equipo sanjuanino en partido discreto. La "T" sigue sin encontrarle la vuelta y la gente se impacienta.
Talleres igualó 0 a 0 con San Martín de San Juan en el Kempes por la 5ta fecha del Torneo Clausura y singue sin poder enderezar el rumbo en la Liga.
Fue partido discreto, parejo, con un Talleres que pareció que se iba a comer al rival en los primeros diez minutos, pero pasado el sacudón la visita hizo pie y empezó a equilibrar las acciones.
No tiene gol Talleres. Lo busca, llega, intenta pero no concreta, inclusive cuando parece que será indefectiblemente gol termina fallando o convirtiendo al arquero en figura.
El complemento se presentó también parejo, y de hecho el equipo sanjuanino llegó un par de veces con riesgo cierto al arco de Herrera, pero tampoco anda bien el equip cuyano.
Lo tuvo Talleres con un cabezazo que se fue apenas desviado pero que era más difícil de errar que convertir. Lo tuvo Depietri con un remate cruzado que atacó el arquero, Lo apretó pero no lo quebró. Empate y punto, que quizá, como viene la mano, le sirba al Albiazul porque un punto suma, y las cosas en barrio Jardín están bravas, con la impaciencia del público que ya parece haber perdido la paciencia.
5 puntos en 5 fechas. Habrá que seguir trabajando hasta que los delanteros, que andan secos de gol, se destapen y vuelvan a amigarse con la red.
