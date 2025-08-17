Mestre, a la cabeza de la histórica Lista 3 de la UCR, presentó la lista para octubre

El ex intendente estará acompañado por Patricia Rodríguez y Martín Lucas en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Política17/08/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
ramon mestre
CON LA HISTÓRICA LISTA 3.El ex intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, será el principal candidato a diputado nacional representando a la histórica Lista 3 de la UCR. Foto archivo

El ex intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, será el principal candidato a diputado nacional representando a la histórica Lista 3 de la UCR.

Lo secundarán Patricia Rodríguez, abogada y docente universitaria, en segundo lugar; y Martín Luca, también abogado con trayectoria en derechos humanos y gestión municipal.

En tanto completan la boleta radical Norma Ghione (abogada, exconcejal y tribuno de cuentas de San Francisco), Franco Jular (licenciado en Economía y ex presidente de la Juventud Radical), Lucrecia Cavanna (docente y concejala de Huerta Grande), Héctor Mignola Varela (abogado y actual presidente de la Juventud Radical provincial),  María Dolores Caballero (abogada y vicepresidenta del Comité Capital) y Oscar Tuninetti  (veterinario y productor rural).



Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias