Elecciones legislativas: Natalia de la Sota presentó la lista de "Defendamos Córdoba"
Política17/08/2025Redacción La Nueva Mañana
La diputada nacional Natalia de la Sota lanzó oficialmente la lista “Defendamos Córdoba”, un nuevo espacio político que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre con el objetivo de frenar “las políticas deshumanizantes del gobierno nacional” y defender los intereses de la provincia.
Detrás de De la Sota, en segundo lugar de la lista figura Marcelo Ruiz, exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, referente en el ámbito académico y defensor de la universidad pública, mientras que el tercer puesto lo ocupa la abogada Marta Lastra, cofundadora de la Fundación Familias CEA Córdoba, reconocida por su trabajo en favor de las personas con discapacidad.
También integran la nómina Gustavo Rossi, dirigente sindical del sector de la construcción; Graciela Fassi, docente y promotora cultural; Pedro González Cholaky, abogado de Río Cuarto con trayectoria universitaria; Cristina Fernández, representante del gremio de Sanidad; Enrique Lastreto, médico especialista en tocoginecología; y Analía Sánchez, productora vitivinícola del Valle de Traslasierra.
La lista de suplentes incluye a dirigentes sindicales, académicos, profesionales de la salud y jóvenes militantes, entre ellos el abogado Facundo Armella, creador del colectivo “Milei Culiadazo”, y la delegada metalúrgica Marcia Gil.
