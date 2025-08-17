Elecciones legislativas: Roca encabezará la lista de LLA Córdoba (Rodríguez Machado, cuarta)

Alejandro Roca, un dirigente de la LLA con poca exposición pública, será cabeza de lista en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Foto red social X

TAPADO. Alejandro Roca, un dirigente de la LLA con poca exposición pública, será cabeza de lista en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Foto red social X

LLA Córdoba presentó la lista a candidatos a diputados que competirá en las elecciones del 26 de octubre y puso como cabeza de lista a un dirigente puro del mileísmo. Se trata de Alejandro Roca, que si bien es poco conocido por su escasa exposición pública, es un abogado muy cercano a Gabriel Bornoroni, con quien comparte negocios en el sector de expendio de combustible.

En segundo lugar irá Laura Soldano, una empresaria de Río Cuarto y en tercer lugar el abogado Marcos Patiño.

Recién en cuarto lugar aparece Laura Rodríguez Machado, dirigente del PRO que ahora se fugó al mileísmo.

El quinto lugar será para Enrique Lluch, en el sexto aparace Nancy Barroso y en el séptimo Jorge Esteban Silvestre. Cierran la lista Romina Caggiano y Guillemo Quiroga, en el octavo y noveno lugar, respectivamente.