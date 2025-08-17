Elecciones legislativas: Roca encabezará la lista de LLA Córdoba (Rodríguez Machado, cuarta)

Elecciones legislativas: Natalia de la Sota presentó la lista de "Defendamos Córdoba"
La dirigente peronista estará acompañada por el ex rector de la UNRC Marcelo Ruiz y por la abogada Marta Lastra en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
LLA Córdoba presentó la lista a candidatos a diputados que competirá en las elecciones del 26 de octubre y puso como cabeza de lista a un dirigente puro del mileísmo. Se trata de Alejandro Roca, que si bien es poco conocido por su escasa exposición pública, es un abogado muy cercano a Gabriel Bornoroni, con quien comparte negocios en el sector de expendio de combustible.
En segundo lugar irá Laura Soldano, una empresaria de Río Cuarto y en tercer lugar el abogado Marcos Patiño.
Recién en cuarto lugar aparece Laura Rodríguez Machado, dirigente del PRO que ahora se fugó al mileísmo.
El quinto lugar será para Enrique Lluch, en el sexto aparace Nancy Barroso y en el séptimo Jorge Esteban Silvestre. Cierran la lista Romina Caggiano y Guillemo Quiroga, en el octavo y noveno lugar, respectivamente.
