Elecciones legislativas: Fuerza Patria Córdoba confirmó a Carro y San Pedro

POR EL TERCER PERÍODO. Pablo Carro será cabeza de lista del Fuerza Patria Córdoba en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Asumió como diputado en 2017, fue reelecto en 2021 y va por su tercer período. Foto archivo

Fuerza Patria Córdoba definió los dos primeros lugares de la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del próximo 26 de octubre (el resto se espera que esté antes del cierre, esta medianoche).

Pablo Carro, que busca renovar su banca en la Cámara de Diputados, será cabeza de lista acompañado por Coty San Pedro, referente en Córdoba del dirigente Juan Grabois, que también será candidato a diputado por provincia de Buenos Aires.

Cabe desctacar que el kirchnerismo cordobés arriesga una banca de las nueve que se elegirán el 26 de octubre. En las elecciones legislativas de 2021, cuando fue reelecto Pablo Carro, el Frente de Todos logró 10,5% de los sufragios, encabezando la boleta aquella vez Martín Gill, que finalmente no ausmió la banca y en su lugar Carro, que iba tercero en la lista detrás de Olga Riutort, asumió él la banca de acuerdo a ley de paridad de género.