Elecciones legislativas: Fuerza Patria Córdoba confirmó a Carro y San Pedro

Murió un motociclista en el viejo camino a Copina tras impactar contra un árbol
La víctima fatal tenía 29 años y circulaba junto a un grupo de motos camino a los puentes colgantes.
A Pablo Carro lo acompañará Coty San Pedro, referente de Juan Grabois en Córdoba. El kirchnerismo cordobés pone en juego una banca en la Cámara baja.Política17/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Fuerza Patria Córdoba definió los dos primeros lugares de la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del próximo 26 de octubre (el resto se espera que esté antes del cierre, esta medianoche).
Pablo Carro, que busca renovar su banca en la Cámara de Diputados, será cabeza de lista acompañado por Coty San Pedro, referente en Córdoba del dirigente Juan Grabois, que también será candidato a diputado por provincia de Buenos Aires.
Cabe desctacar que el kirchnerismo cordobés arriesga una banca de las nueve que se elegirán el 26 de octubre. En las elecciones legislativas de 2021, cuando fue reelecto Pablo Carro, el Frente de Todos logró 10,5% de los sufragios, encabezando la boleta aquella vez Martín Gill, que finalmente no ausmió la banca y en su lugar Carro, que iba tercero en la lista detrás de Olga Riutort, asumió él la banca de acuerdo a ley de paridad de género.
La dirigente peronista estará acompañada por el ex rector de la UNRC Marcelo Ruiz y por la abogada Marta Lastra en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Alejandro Roca es vicepresidente del partido, abogado y mano derecha de Gabriel Bornoroni. En tanto, la dirigente del PRO Laura Rodríguez Machado fugó al mileísmo y aparecerá en el cuarto lugar.
El Frente de Izquierda definió a sus candidatos para competir en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de octubre.
El oficialismo provincial buscará renovar o ampliar las tres bancas que pone en juego en la Cámara baja el próximo 26 de octubre.
Liliana Olivero encabezará la lista de diputados, acompañada de Josué Plevich y Victoria Caldera.
Fuerza Patria definió las listas para competir en los comicios legislativos nacionales. La boleta de diputados en provincia será encabezada por Jorge Taiana, con el tercer lugar para Juan Grabois; en tanto en la ciudad lo hará Itai Hagman. Por el Senado, Mariano Recalde buscará repetir en CABA.
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
A unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra este lago que brinda un entorno apacible y repleto de vida.
El organismo advirtió que el producto es ilegal y representa un posible riesgo para la salud.
Al ajuste del gasto público en construcción y jubilaciones se le suma la suba de tasas. Un apretón monetario para evitar devaluar y forzar la desinflación pega en el consumo y la producción.
