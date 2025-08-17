Elecciones legislativas: el Frente de Izquierda definió la lista de candidatos para Córdoba

Gabriela YalangozianTurismo10/08/2025
De Cafayate a San Antonio de los Cobres, lo mejor de Salta entre montañas, valles, trenes y quebradas únicas.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba14/08/2025
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba14/08/2025
La Fiscalía de Instrucción N° 27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera. Los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges permitieron constatar que buscaba radicarse en Brasil.
Vanina BocoTurismo16/08/2025
A unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra este lago que brinda un entorno apacible y repleto de vida.
Redacción La NUEVA MañanaPaís15/08/2025
El organismo advirtió que el producto es ilegal y representa un posible riesgo para la salud.