Elecciones legislativas: el Frente de Izquierda definió la lista de candidatos para Córdoba

Liliana Olivero encabezará la lista de diputados, acompañada de Josué Plevich y Victoria Caldera.

FRENTE DE IZQUIERDA.Liliana Olivero encabezará la lista de diputados para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. Josué Plevich irá en segundo lugar y Victoria Caldera, en tercero. Foto archivo LNM

Este fin de semana, los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad definieron a quienes acompañarán en la lista a Liliana Olivero de Izquierda Socialista, que encabezará la boleta en la elección del 26 de octubre. 

Se trata del joven dirigente estudiantil y trabajador delivery Josué Plevich por el PTS que ocupará el segundo lugar y, en tercer lugar, Victoria Caldera trabajadora social y referente del MST.

También integrarán la lista otros destacados luchadores como la actual concejala del FIT Laura Vilches por el PTS, el docente e investigador Raúl Gómez del MST y Lorena López, ex candidata a intendenta de Río Cuarto del FITU por IS.
 

