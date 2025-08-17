Elecciones legislativas: el Frente de Izquierda definió la lista de candidatos para Córdoba

Liliana Olivero encabezará la lista de diputados para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. Josué Plevich irá en segundo lugar y Victoria Caldera, en tercero. Foto archivo LNM

FRENTE DE IZQUIERDA. Liliana Olivero encabezará la lista de diputados para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. Josué Plevich irá en segundo lugar y Victoria Caldera, en tercero. Foto archivo LNM

Este fin de semana, los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad definieron a quienes acompañarán en la lista a Liliana Olivero de Izquierda Socialista, que encabezará la boleta en la elección del 26 de octubre.

Se trata del joven dirigente estudiantil y trabajador delivery Josué Plevich por el PTS que ocupará el segundo lugar y, en tercer lugar, Victoria Caldera trabajadora social y referente del MST.

También integrarán la lista otros destacados luchadores como la actual concejala del FIT Laura Vilches por el PTS, el docente e investigador Raúl Gómez del MST y Lorena López, ex candidata a intendenta de Río Cuarto del FITU por IS.

