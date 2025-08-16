Los juegos de azar no son una novedad, sino más bien un clásico del mundo del entretenimiento. Con la apertura de las primeras salas de juego se crearon espacios para que los fanáticos de los juegos más populares como la ruleta, el póker o el bingo, pudieran juntarse a apostar y divertirse.
Lago La Quintana: un lugar tranquilo abierto a la práctica de deportes acuáticos en Paravachasca
A unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra este lago que brinda un entorno apacible y repleto de vida.Turismo16/08/2025 Vanina Boco
El valle de Paravachasca cuenta con múltiples atractivos para visitar y, sobre todo, se encuentra muy cerca de la ciudad de Córdoba, por lo que hacerse una escapadita es siempre una buena opción.
Tomando la Ruta Provincial N° 5, se sigue rumbo a Alta Gracia y, a partir de allí, se suceden una serie de pueblos ubicados a orillas del río Segundo o Xanaes. Anisacate, La Bolsa, Villa Los Aromos y La Serranita son algunos de ellos y son excelentes opciones para visitar.
Pero este lugar del que les voy a contar en esta nota no está sobre esa ruta ni forma parte del conjunto de pueblos que están sobre ese río. Se trata de un sitio más alejado de los conglomerados turísticos y que presenta un aspecto más tranquilo y rural.
Un poblado tranquilo
Desviando de la recientemente inaugurada Autovía Ruta 5, a la altura de la entrada a la Ruta E-56, y luego tomando por la calle Gobernador Cárcano, se llega hasta el poblado de José de la Quintana.
Son unos pocos kilómetros que nos depositan en este lugar que conjuga un aspecto rural, con algunas construcciones nuevas y unas casonas antiguas que llaman la atención porque dan cuenta de una época de esplendor, sobre todo en lo que a arquitectura se refiere.
Este pueblo se encuentra de paso hacia uno de los espejos de agua que guarda el valle de Paravachasca. Aunque, claro está, el más conocido e imponente es el lago Los Molinos, por su magnitud, su belleza y la gran cantidad de atractivos que hay a su alrededor.
Rumbo al Lago La Quintana
Saliendo del conglomerado de casas, se debe tomar el Camino Boca del Río para transitar los casi seis kilómetros que separan el pueblo del Lago La Quintana.
Es un camino de tierra que en algunas partes tiene mucho “serrucho”, como suele llamarse a sectores donde el viento erosionó el suelo haciendo exactamente esta forma, que hace que el vehículo vaya como saltando.
Pero más allá de esas partes, en general, el camino está en buen estado y, aunque estamos en la época en que los árboles están todavía sin hojas, se nota que hay ejemplares añosos y muchos arbustos que deben mostrar un paisaje tupido desde la primavera en adelante.
La calma del lago
Al llegar a la zona del espejo de agua, ya se pueden ver algunas personas que están a su alrededor contemplando la tranquilidad del paisaje. Árboles enormes rodean parte de sus márgenes, también hay típicas aves cuyo medio es el agua, que van de un lado a otro y hasta interactúan con los visitantes que les ofrecen comida. Se pueden ver patos, gansos, gallaretas y biguás.
La calma del agua, que se ve cristalina, inmediatamente se contagia e invita a comulgar con la paz del lugar.
Para recorrer y conocer más el entorno, se puede tomar alguno de los senderitos e internarse por bosques de pinos, siempre verdes y eucaliptus que le dan un marco imponente a la excursión.
Cada tanto, se ven grupos de personas que han ido a pasar el día, a pasear en kayak, a pescar o a disfrutar de unos mates a orillas del lago.
Sobre este espejo de agua se encuentra también el Dique La Quintana, que es un embalse construido en 1954 que sirve para múltiples propósitos como, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, para consumo humano y para uso turístico.
Reserva de Usos Múltiples
Este sector forma parte de la zona sur de la Reserva de Usos Múltiples de Paravachasca, que es una de las 30 áreas protegidas que tiene la provincia.
Por lo que la permanencia en el lugar tiene algunas restricciones como la prohibición de usar medios de navegación a motor, de hacer fuego y de acampar -aunque había una carpa cuando estuve recorriendo el lugar- y además, se encuentra permitida la pesca, pero con la correspondiente habilitación provincial.
Rodeado de sierras, el Lago La Quintana ofrece un lindo entorno para realizar caminatas, hacer deportes acuáticos y contemplar la belleza natural de este rincón de Paravachasca.
