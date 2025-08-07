Cierre de alianzas electorales: Natalia de la Sota formalizó "Defendamos Córdoba"
El frente cuenta con el respaldo de dos partidos: Frente Grande y Partido Laborista. La diputada cordobesa confirmó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".
El frente cuenta con el respaldo de dos partidos: Frente Grande y Partido Laborista. La diputada cordobesa confirmó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".Política07/08/2025Redacción La Nueva Mañana
En horas de la tarde de este jueves, la diputada nacional Natalia de la Sota inscribió en la Justicia Electoral el frente desde el cual proyecta su candidatura y formalizó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".
El frente "Defendamos Córdoba" cuenta con el respaldo de dos partidos legalmente reconocidos, según informó Perfil. Está cmpuesto por el Frente Grande de Córdoba y el Partido Laborista de Córdoba.
Días antes, en el lanzamiento del nuevo espacio, Natalia de la Sota expresó que "Defendamos Córdoba" nace "para plantarnos ante el ajuste brutal y el centralismo que tanto nos perjudica, con coherencia, sin miedo ni especulaciones", con una propuesta que "pone en el centro a las personas, en una comunidad basada en el valor de la justicia social y el respeto a los derechos humanos".
Natalia llegó a la Cámara de Diputados desde la lista de Hacemos Unidos por Córdoba e integra el bloque de Encuentro Federal. En diciembre de este año vence su mandato y, en medio de las negociaciones, anticipó su interés por postularse para renovar su banca.
Noticia relacionada:
El frente cuenta con el respaldo de dos partidos: Frente Grande y Partido Laborista. La diputada cordobesa confirmó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".
Fuertes críticas el eslogan que lanzó La Libertad Avanza (LLA), con una frase que expresa el repudio al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.
La Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba compartió un mensaje que denuncia la precarización laboral y el crecimiento de la informalidad. Además, le exigió a funcionarios nacionales y provinciales "asumir el compromiso de generar trabajo digno".
En su reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, la política y empresaria cordobesa cuestionó al Presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.
Fuertes críticas el eslogan que lanzó La Libertad Avanza (LLA), con una frase que expresa el repudio al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.
En su reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, la política y empresaria cordobesa cuestionó al Presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.
Tras idas y vueltas, La Libertad Avanza (LLA) cerró un acuerdo electoral con el partido amarrillo. Los primeros datos indican que las listas serán lideradas por los candidatos avalados por Javier y Karina Milei.
Luego de la derrota 12 a cero en las votaciones en Diputados, desde el Gobierno lamentaron los resultados que representan un duro revés para el oficialismo. “Todo lo que podemos vetar lo vetaremos”, adelantó Guillermo Francos.
En la maratónica sesión que significó un duro revés para el Gobierno, la Ley de Presupuesto Universitario obtuvo media sanción en Diputados. La votación de los legisladores cordobeses fue disparar: hubo 12 votos a favor y seis en contra.
El oficialismo perdió todas las votaciones en Diputados. La oposición logró derogar decretos claves para el Ejecutivo. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan, se rechazaron un total de cinco DNU y se forzó el debate de otros cinco temas.
Este lunes a las 24 vence la conciliación obligatoria en el conflicto laboral desatado en la Petroquímica Río Tercero en julio, cuando la firma despidió a 124 personas y dispensó a otras 130. Ante la falta de respuestas de la firma, el personal evalúa volver a la medida extrema.
"Una sociedad sin ciencia y sin educación no tiene capacidad de progresar", advirtió el Conicet en Córdoba, que además mostró preocupación por el vaciamiento y la "fuga de cerebros".
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el personal de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) del Ministerio Público Fiscal expresaron su rechazo a la mudanza provisoria de esta repartición a un edificio ubicado en Duarte Quirós 650.
El oficialismo perdió todas las votaciones en Diputados. La oposición logró derogar decretos claves para el Ejecutivo. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan, se rechazaron un total de cinco DNU y se forzó el debate de otros cinco temas.
En la maratónica sesión que significó un duro revés para el Gobierno, la Ley de Presupuesto Universitario obtuvo media sanción en Diputados. La votación de los legisladores cordobeses fue disparar: hubo 12 votos a favor y seis en contra.