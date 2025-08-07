Cierre de alianzas electorales: Natalia de la Sota formalizó "Defendamos Córdoba"

En horas de la tarde de este jueves, la diputada nacional Natalia de la Sota inscribió en la Justicia Electoral el frente desde el cual proyecta su candidatura y formalizó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".

El frente "Defendamos Córdoba" cuenta con el respaldo de dos partidos legalmente reconocidos, según informó Perfil. Está cmpuesto por el Frente Grande de Córdoba y el Partido Laborista de Córdoba.

Días antes, en el lanzamiento del nuevo espacio, Natalia de la Sota expresó que "Defendamos Córdoba" nace "para plantarnos ante el ajuste brutal y el centralismo que tanto nos perjudica, con coherencia, sin miedo ni especulaciones", con una propuesta que "pone en el centro a las personas, en una comunidad basada en el valor de la justicia social y el respeto a los derechos humanos".

Natalia llegó a la Cámara de Diputados desde la lista de Hacemos Unidos por Córdoba e integra el bloque de Encuentro Federal. En diciembre de este año vence su mandato y, en medio de las negociaciones, anticipó su interés por postularse para renovar su banca.

