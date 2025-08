Un grupo de 30 investigadores e investigadoras de Conicet Córdoba difundieron la cara abierta titulada “La Ciencia Argentina en Peligro: Un Llamado Urgente a la Sociedad y al Gobierno”.

El escrito está firmado por 19 de los 22 investigadores superiores del CONICET de Córdoba en actividad más 11 jubilados de la misma categoría.

Solo para comprender la significación de los y las firmantes, el art. 6 del Estatuto del CONICET establece que para ser investigador superior “se requiere haber realizado una extensa labor original de investigación científica o de desarrollo tecnológico, de alta jerarquía que lo sitúe entre el núcleo de los especialistas reconocidos en el ámbito internacional. Deberá haberse destacado en la formación de discípulos y la dirección de centros de investigación” y haber participado “en la creación, organización y/o desarrollo de centros de investigación”.

Entre los 30 firmantes del documento está la prestigiosa y multipremiada Sandra Díaz, famosa en todo el mundo por sus contribuciones en el área de la ecología vegetal y la biodiversidad, especializada en el estudio del impacto del cambio ambiental global sobre la biodiversidad vegetal de los ecosistemas.

Junto a ella, un conjunto de directores y directoras de equipos de investigación en disciplinas tan diversas como la inmunología, la geometría diferencial, la farmacotecnia, el transporte cuántico, la nanomedicina, o la Relatividad General y la Astrofísica, solo por mencionar las especialidades que pueden leerse entre las firmas.

Quienes firmamos este documento, Investigadores Superiores del CONICET* en Córdoba, sentimos la responsabilidad de manifestar nuestra profunda preocupación ante el gravedeterioro del sistema científico y tecnológico nacional. Nuestra trayectoria científica ha sido posible gracias al apoyo sostenido del Estado y del pueblo argentino. Hoy, ante la crítica situación del sistema científico, necesitamos advertir las consecuencias negativas que esta falta de política

científica nacional está teniendo y tendrá sobre toda la población en el corto y largo plazo.

El bienestar de los habitantes de Argentina, las posibilidades de actuar adecuadamente frentea contingencias imprevisibles y las posibilidades de desarrollo están estrechamente ligadas a la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Argentina cuenta con recursos humanos de excelencia y muy buenas capacidades científicas construidas durante décadas, que hoy están en riesgo. El desfinanciamiento progresivo, la suspensión de fondos para investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, la reducción de las posibilidades de formación de jóvenes

investigadores, la paralización de nuevos ingresos a la carrera de científico/a profesional, la imposibilidad de cubrir vacantes por jubilaciones y renuncias y la depreciación salarial sostenida de investigadores profesionales (del 36 % desde noviembre de 2023) generan un escenario de emergencia en el sistema científico. La calidad de vida del personal científico se ha visto drásticamente afectada, provocando angustia, deserción y el éxodo de numerosos jóvenes investigadores que acreditan capacitación de excelencia científica.

Numerosos grupos de investigación, muchos de ellos con fuerte proyección aplicada, se están desarticulando. Este proceso amenaza el conocimiento genuino que necesita un país, ya que constituye la base para ser más independiente y soberano, para poder decidir estrategias de desarrollo tecnológico y generar valor agregado en su producción. Al mismo tiempo que se desacredita socialmente el trabajo de científicos y científicas, se deslegitima su función y se

promueve una narrativa que erosiona el vínculo de confianza entre ciencia y sociedad. Mientras se transita este deterioro progresivo del sistema científico nacional, resulta imperioso recordar que detrás de cada recorte hay proyectos que han transformado vidas. Los numerosos logros ampliamente conocidos, demuestran que la ciencia y la tecnología desarrolladas en nuestro país no representan un gasto, sino una inversión estratégica con múltiples impactos en el conocimiento y un beneficio directo para toda la sociedad.

Es importante dejarlo claro: no hace falta cerrar las instituciones científicas para que dejen de funcionar, basta con asfixiarlas económicamente. Hoy el financiamiento real para ciencia y tecnología ha caído a un alarmante 0,15 % del PBI, cuando la Ley de Financiamiento de CyT (27.614) establece un horizonte del 1 % del PBI para 2030. Una ciencia soberana sólo es posible con inversión estratégica y sostenida. Sin una ciencia concebida y realizada desde Argentina, no hay posibilidad de construir un futuro propio.

En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso con las nuevas generaciones de quienes aspiran a trabajar en ciencia para el bienestar socioambiental y el desarrollo de su país. Las y los jóvenes científicos no deben abandonar su vocación ni sus sueños. A pesar de las dificultades, seguimos enseñando, acompañando y sosteniendo los procesos de formación de excelencia que caracterizan al sistema científico argentino. Quienes hoy se forman y trabajan con entusiasmo y creatividad son quienes permitirán reconstruir un sistema más fuerte, inclusivo y resiliente.

Rechazamos toda forma de desvalorización de la ciencia argentina e instamos a defender el trabajo y la formación de investigadores, así como a las Universidades, porque es en su seno donde se alojan la mayoría de los institutos de investigación. Hacemos un llamado urgente a los responsables del gobierno, representantes provinciales en el Congreso y a toda la sociedad para que se reflexione y actúe de inmediato para poder revertir el desfinanciamiento que impacta muy negativamente sobre el sistema científico-tecnológico nacional.

Nos ponemos a disposición para el diálogo, el trabajo conjunto y la construcción de una agenda común que recupere y potencie las capacidades científicas del país. Concluimos consensuando ampliamente que: ¡Defender la ciencia es defender el futuro del país!



Investigadores Superiores del CONICET Córdoba (en orden alfabético)



Elizabeth Agostini, Bioquímica vegetal / biotecnología / fitorremediación/ biorremediación. Estrategias biotecnológicas sustentables para atenuar el impacto de contaminantes ambientales en los agroecosistemas.

Nicolas Andruskiewitsch, Algebra-teoría de Lie, Problemas de clasificación de álgebras de Hopf

Ricardo A. Astini, Ciencias de la Tierra, estratigrafía y sedimentación, geología de cuencas sedimentarias.

Mónica G. Balzarini, Estadística y ciencia de datos en agricultura, ganadería y ambiente.

Juan Luis A. Benedetto, Paleontología, filogenia, bioestratigrafía, diversidad y biogeografía de los braquiópodos del Paleozoico.

José Luis Bocco, Oncogenes y genes supresores de tumor, epidemiología molecular de infecciones por bacterias multirresistentes a los antibióticos.

Enrique H Bucher, Ecología de aves neotropicales, ecología regional, ecología de vertebrados, manejo de fauna, humedales salinos, impacto ambiental, Lagos salados.

Alfredo O. Cáceres, Neurobiología, investigaciones de interfase entre la neurobiología molecular y la fisicoquímica para la observación y análisis neuronal.

Raúl E. Carbonio, Química de materiales, diseño, síntesis y caracterización de materiales inorgánicos de interés para almacenamiento de información y conservación de energía.

Andrea A. Cocucci, Ecología evolutiva, evolución de sistemas planta -polinizador desde la perspectiva del mosaico geográfico, evolución de los mecanismos de dispersión en Asteraceae.

N. Mariano Correa, Desarrollo de sistemas autoensamblados versátiles para aplicaciones en nanociencia y su vínculo con la química supramolecular biocompatible.

Sofía Noemi Chulze, Control de hongos patógenos y o toxicogénicos de cereales y oleaginosas desarrollo de bioinsumos para el sector agro-alimentario.

Sandra M. Díaz, Ambiente, diversidad y contribuciones de la naturaleza a la vida de las personas.

Edgardo N. Durantini, Desarrollo de nuevas estrategias sostenibles para la inactivación fotodinámica de patógenos en la salud y la agroindustria.

Leonardo Galetto, Ecología de socio-agroecosistemas, conservación de la biodiversidad y producción agrícola sostenible.

Walter F. Giordano, Interacción planta-microorganismo y biología molecular en vegetales.

David E. Gorla, Ecología y control de insectos que transmiten enfermedades humanas.

Adriana Gruppi, Medicina inmunología, respuesta de linfocitos B en procesos infecciosos: mediadores involucrados en la generación de centros germinales y células secretantes de anticuerpos.

Jorge Lauret, Matemática, geometría diferencial.

Ezequiel P.M. Leiva, Materiales activos para baterías de litio de nueva generación: desarrollos experimentales y teóricos.

Alberto Edel León, Cereales y legumbres para una alimentación saludable y sostenible.

Carlos E. Olmos, Matemática, geometría diferencial, geometría riemanniana y holonomía.

Santiago D. Palma, Farmacotecnia y tecnología farmacéutica, diseño, desarrollo y evaluación in vitro/in vivo de plataformas tecnológicas farmacéuticas.

Horacio M. Pastawski, Transporte cuántico, dinámica cuántica, información cuántica, fenómenos emergentes en sistemas de muchos cuerpos: de coherencia intrínseca, colapso de líneas de resonancia y sincronización cuántica.

Liliana B. Pierella, Ingeniería química-fisicoquímica-materiales-medioambiente, catálisis heterogénea orientada a procesos para una industria química sustentable.

Carlos M. Previtali, Procesos fotofísicos y fotoquímicos en sistemas confinados.

Oscar A. Reula, Relatividad General, Astrofísica, Simulaciones Numéricas de alta calidad.

Gustavo A. Rivas, Química analítica, nano(bio)sensores electroquímicos: desde la construcción de plataformas analíticas basadas en (bio)nanomateriales híbridos a la cuantificación de marcadores de alto impacto clínico y de calidad ambiental.

Juana J. Chessa de Silber, Interacciones moleculares- Reconocimiento molecular en estructuras supramoleculares y medios autoorganizados en medios no agresivos al ambiente: Aplicaciones a nanomedicina,transporte de drogas y extracción de material biológico. Electroquímica

orgánica.

Miriam C. Strumia, Química orgánica-polímeros, síntesis y funcionalización de materiales poliméricos y dendrímeros. Estudios de la relación estructura/propiedad. Nanoquímica.



