"No nos vamos a ir porque los dispensados no saben realmente si la fábrica va a seguir funcionando y los despedidos no tienen ni siquiera su indemnización". Foto: Mundo Gremial

"No nos vamos a ir porque los dispensados no saben realmente si la fábrica va a seguir funcionando y los despedidos no tienen ni siquiera su indemnización". Foto: Mundo Gremial

Este lunes a las 24 vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia en el conflicto laboral desatado en la Petroquímica Río Tercero en julio, cuando la firma despidió a 124 trabajadoras y trabajadores y dispensó a los 130 restantes.

En ese marco, Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero (Spiqyp Rio III), precisó a La Nueva Mañana que la decisión del personal es tomar la fábrica si no se dispone una extensión de la conciliación obligatoria.

En ese marco, precisó que en el transcurso de esta medida, la firma se rehusó a presentar un diagrama de reactivación productiva, con la reincorporación de los despedidos, y tampoco efectivizó el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Destacó Felici: "Durante todo este proceso, la fábrica siguió con la misma posición y no estableció un diálogo en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que el viernes la intimó a que arme un plan de reactivación productiva y que blanquee qué va a pasar con los trabjadores dispensados y los despedidos, y que brinde tareas al personal".

Repasó el secretario gremial del Spiqyp Rio III que el conflicto inició el 14 de julio, cuando "la empresa militarizó la fábrica y a las cinco de la mañana no pudimos hacer el cambio de turno porque no nos dejaron entrar".

En ese marco, quienes estaban dentro de la fábrica, decidieron llevar adelante una toma que se extendió durante 27 horas.

"Se paró todo el resto del polo químico y se llegó a un paro total en todas las industrias en rechazo a esta situación. A las 8 empezaron a llegar los mails con 124 despidos y notificaron 130 dispensas para el resto de los trabajadores y los mandaron a su casa", recordó.

Con el conflicto en su punto más álgido, el Ministerio de Justicia y Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, que obligó a la firma a retrotraer los despidos y a las y los trabajadores a deponer la toma de la fábrica. La medida tenía como objetivo que se estableciera un diálogo entre las partes y que, particularmente, la firma presentara un plan de reactivación productiva y brindara tareas al personal.

Los días pasaron y esto no ocurrió. Incluso, subrayó Felici, "la empresa presentó una convocatoria de acreedores en Buenos Aires, que todavía no tiene apertura, y no presentaron un plan de pago de indemnizaciones".

"Todo es irregular e ilegítimo", sentenció el representante gremial, que subrayó: "Hoy se vence la primera conciliación obligatoria, Si no hay extensión, vamos a volver a tomar la fábrica y no nos vamos a ir porque los dispensados no saben realmente si la fábrica va a seguir funcionando y los despedidos no tienen ni siquiera su indemnización".

Desde el gremio, subrayan que "la patronal montó un show tanto mediático como dentro de fabrica, queriendo amedrentar a las y los trabajadores" y advirtieron que la empresa quiere "llevar adelante una estafa empresarial".

Noticias relacionadas: