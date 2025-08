“Macri está llevando al PRO hacia lo que fue la UCeDé en los años de Carlos Menem”

El diputado nacional por Córdoba Oscar Agost Carreño dialogó con LNM respecto a los dos temas que lo han expuesto a la opinión pública en los últimos días del mes de julio: la información obtenida en EEUU sobre el caso $LIBRA en relación a la participación del presidente Milei en la maniobra y sus enfrentamientos con el ex presidente Macri por la intervención del PRO cordobés.

$LIBRA. Aquí y allá.

¿Entre qué días estuvo abocado a la tarea de reunir información sobre la causa $LIBRA en EEUU?

-Yo estuve en New York entre los últimos días de junio y los primeros de julio; durante esos días me reuní con varias personas –operadores vinculados a la causa desde los dos lados del mostrador- de diversos ámbitos intercambiando ideas e informaciones respecto al tema $LIBRA –tratando de ver de hacia dónde iban encaminada la cosa allá en el tema- y en tanto abogado poder acercarme al expediente. Esto lo hice para tomar esa información allá y regresar hasta el congreso argentino –para la reunión informativa planificada en el recinto y con testigos- ya sabiendo bien qué preguntas formular pertinentemente para ayudar a destrabar –y a avanzar en- la investigación.

¿Cuáles fueron las motivaciones del viaje?

-Bueno, yo estoy trabajando fuertemente en la comisión que asume el caso $LIBRA –peleando contra los intentos de bloqueo que hace el gobierno para frenar el funcionamiento de esa comisión-. Entonces, luego de dos sesiones en las que el presidente de diputados –Menem- no permitiera que se votara, decidí que no permanecer de brazos cruzados y en consecuencia me senté con el jefe de mi bloque –Miguel Ángel Pichetto- y juntamente decidimos que yo viajara a EEUU, debido a que venía contactándome con varios periodistas de allá, en busca de información que permita esclarecer el caso $LIBRA de cara a la sociedad.

¿Qué tipo informaciones recogió y sobre cuáles puede expresarse?

-Uno de los puntos más importantes fue el de poder conocer a ciencía cierta –y después corroborarlo con técnicos- que es completamente posible conocer las identidades de los titulares de las billeteras virtuales –dos están en San Francisco (EEUU) y la restante en Dubai- que inyectaron fondos -y acto seguido retiraron fondos- generando este Rug pull, o estafa presunta. Las identidades aún permanecen siendo desconocidas, pero ahora sabemos cuál es el mecanismo que existe para que se pueda llegar a saber con total certidumbre la trazabilidad de las transferencias realizadas y las identidades de los titulares esas billeteras. Hoy sabemos que se puede develar quiénes son los titulares de las cuentas y quiénes recibieron el dinero de las transferencias; también quiénes firmaron para transferir los fondos y quiénes abrieron las cuentas originariamente. Un detalle: la billetera de Dubai es de funcionamiento multifirma.

¿Qué significa esa expresión "multifirma"?

-Que son cuentas especiales que para poder mover fondos necesitan la autorización de dos –de tres- de los titulares de las mismas. Pero se puede conocer quiénes son esas personas –y entonces se puede saber si hubo personas del entorno del presidente Milei que operaron en los momentos claves de la estafa presunta-. Nosotros pudimos averiguar que hubo una “pata argentina” que realizó compra a través de una empresa; esto se correlaciona directamente con la declaración de Hayden Davis en la que dijo que él vio una circulación de información privilegiada que lo asustó. En concreto que vio a operadores del mercado de monedas virtuales que compraron furibundamente –por grandes e inusuales montos- y enseguida se retiraron con mucha plata. Davis dice que al ver esto, mientras que venía hablando constantemente con el entono de Milei -sin especificar con quien particularmente-, al mismo tiempo que Javier Milei quitaba el tuit sin consultarlo, él –Davis- considera que, de constituir una estafa el caso $LIBRA, los estafadores serían los argentinos -todos o algunos- involucrados. Cuando se concatena información se ve que cada vez que se producía un contacto entre el entorno de Milei y Davis al mismo tiempo había una trasferencia –por cada contacto- desde la billetera de Davis. Puntualmente cuando Davis estuvo en la Casa Rosada el 30 de enero –en ese mismo horario- hizo una trasferencia por 500 mil dólares. Media hora después otra por otro medio millón de dólares. Y dos días más tarde realiza otras dos transferencias –desde la misma billetera virtual- por más de dos millones de dólares. Al día siguiente el señor Novelli –amigo cercano y socio comercial de Milei - junto a su madre y a su hermana abrieron una caja de seguridad en un banco, en la cual depositaron el contenido de un par de bolsos repletos. Eso que se depositó fue retirado durante la primera hora del primer día hábil después del desplome de $LIBRA.

-¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los roles que se les adjudica a los hermanos Milei en la causa abierta en EEUU?

-En el juicio en EEUU se los menciona a los dos hermanos como cómplices absolutamente necesarios en la maniobra, ya que el “éxito” del “emprendimiento” no hubiera tenido ninguna posibilidad sin la trascendencia pública de las reuniones del entorno de Milei con Davis y los demás participantes extranjeros, y menos un sin el tuit y la foto que los muestra juntos con los pulgares hacia arriba. En la causa abierta en los EEUU empiezan a coincidir víctimas y victimarios en responsabilizar a Javier y Karina Milei como partícipes imprescindibles para la organización y la ejecución de la maniobra $LIBRA. Hay algo que llama poderosamente la atención: El presidente Milei no denunció a nadie -solo dijo que fue engañado-. Entonces, para que quede claro, Milei y las personas de su entorno están en posición de denunciados porque ellos no han denunciado a nadie. Además Milei nunca pudo explicar de dónde sacó el contrato que tuiteó –siendo un contrato al que no pudo haberlo encontrado googleando-.

¿Qué diferencias hay entre las causas abiertas en EEUU y en Argentina?

-En Argentina la causa es penal –y tiene secreto de sumario-, mientras que en EEUU es civil y comercial –y se puede seguir on line (al no haber secreto de sumario)- con intención de avanzar rápidamente para que los damnificados puedan recuperar dinero.

¿Es claramente una estafa el caso $LIBRA?

-Pienso que para este caso -$LIBRA- podría aplicarse el dicho popular elaborado sobre la figura del perro: tiene cara de estafa, maniobras de estafa y huele como una estafa; nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la sociedad lo vea como lo que es.

Posicionamiento político -y vínculo con Macri-.

¿Cuál es su actual rol dentro del PRO cordobés?

-Yo soy el presidente electo del partido –PRO- en Córdoba; pero Macri lo intervino, luego la justicia restauró mi presidencia, y la semana pasada Macri –desoyendo a la justicia- volvió a intervenirlo. Eso en términos orgánicos. En cuanto a lo ideológico yo estoy en el mismo lugar que estuve siempre. Ahora, pasa que muchos se han corrido por especulación política. Por ejemplo, el PRO nunca pretendió ser un “topo” que destruya al estado, siempre ha defendido la eficiencia en la gestión pública. Quienes nos acercamos desde minuto uno al PRO para hacer política –siendo mi espacio primero de participación- teníamos como ejemplo la gestión del partido en CABA, donde lo público funcionaba muy bien –muy lejos de cualquier “motosierra”-. Igualmente el PRO siempre defendió a los jubilados –la Reparación Histórica es muestra de ello-. El que hoy diputados del PRO colaboren en hambrear a los jubilados habla de ellos, no de las ideas originarias del partido. Pasa lo mismo con las universidades, a las cuales el PRO siempre las defendió. Es incomprensible que dirigentes del PRO estén de acuerdo en desfinanciarlas.

¿Por qué Macri interviene el partido en Córdoba? ¿Cuál es la valoración suya del ex presidente en tanto referente del PRO?

-Entiendo que lo hace para quedarse con el sello, para poder negociar desde esa herramienta en pos de obtener mejoras en el posicionamiento de los dirigentes bonaerenses –y no para mejorar las posibilidades de las listas y los dirigentes de Córdoba-. Por otra parte yo a Macri le valoro mucho su primera etapa, donde fue muy generoso para lograr armar un partido a nivel nacional y así poder desde el gobierno de CABA llegar a la presidencia. En esa etapa destaca la tarea de Emilio Monzó para el crecimiento territorial. Y así se dio que en el interior muchos creímos que el PRO era algo más que una mera herramienta para que Macri fuera presidente; que podíamos tener vida interna y colocar gobernadores, intendentes, y demás. Pero Macri no supo armar su propia sucesión, primero dudando entre Larreta y Bullrich y luego yendo él hacia LLA. Cuando en LLA no encontró lo que esperaba retrocedió hasta el PRO y comenzó un juego de especulaciones.

¿De qué modo asumirá las próximas elecciones? ¿Cuáles son las reflexiones que lo han llevado a tomar esa postura?

-Yo tengo la obsesión –que comparto con varios otros- de que en el 2027 el votante tenga una opción por fuera de los populismos de ultraderecha, como los libertarios, ni de izquierda, como el kirchenrismo. Entonces toda mi actuación electoral atiende a este proyecto 2027. Yo pretendo una tercera opción, que sea racional, que busque un estado eficiente, que se ocupe de los niños y a los ancianos –todos los valores que tuvo el PRO original-. Algo parecido a lo que pretendo –una suerte de “corredor sanitario”- lo encuentro en la foto de los 5 gobernadores y en el funcionamiento de nuestro bloque –HCF-. Igualmente aclaro que hoy, esta idea que persigo, no cristaliza en un líder que conduzca ese espacio. En lo personal -respecto a las elecciones próximas- al no haberse conformado las alianzas ni cerrado las listas, y siendo actualmente legislador provincial en uso de licencia, en las próximas semanas definiré mi futuro en cuanto al modo de participación.