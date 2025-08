Este viernes 1º de agosto se cumple un año de la última negociación paritaria en Radio Nacional. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba denunció la intervención que designó el gobierno de Javier Milei sobre la emisora pública y cuestionó la unificación de la paritaria sectorial a la estatal. El reclamo se da en el marco de la asunción del nuevo interventor Carlos Curci, vocero de la Sociedad Rural Argentina.

"Las y los trabajadores de arrastran un retraso salarial de más del 50%", manifestó ATE en un comunicado, y agregó que el Ejecutivo no está atendido la instancia correspondiente y establecida por la ley. En la misma línea, el gremio junto a los sindicatos sectoriales Cispren, Aatrac y Alecyt, exigen la inmediata apertura de una mesa de negociación.

Las y los trabajadores de Radio Nacional Córdoba expusieron su situación laboral y el desguace que sufre la institución. "Esto se suma al levantamiento de programación local en las radios del interior para poner programas de Buenos Aires, con la intención de bajar línea discursiva, la no designación de directores, la sustitución de la FM local por la frecuencia de las FM de Buenos Aires (Nacional Rock y Folklórica)", explicó Gonzalo Puig, delegado de ATE. Además, cuestionó "el quite de horas extra que no permiten la movilidad para la cobertura" y la perdida masiva de trabajadores "por el plan se retiros voluntarios de 2024".

"La situación es muy preocupante atento que en el mes de abril se efectivizó la decisión de que Radio y Televisión Argentina deje de ser una Sociedad del Estado para ser una Sociedad Anónima Unipersonal", cerró Puig.