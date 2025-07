"Es una burla", dijeron las familias de las víctimas del choque en Altas Cumbres protagonizado por el extitular de la Unicameral Oscar González, quien días atrás ofreció una "probation" -suspensión del juicio a prueba- con resarcimiento económico para evitar ser juzgado.

González está acusado de "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas" tras el siniestro que protagonizó en octubre de 2022 a la altura de Niña Paula. Allí, perdió la vida la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas dos adolescentes: Marina que es hija de la víctima fatal, y Alexa, una amiga de la adolescente que también viajaba el vehículo impactado por González al cruzarse de carril a alta velocidad.

Además, el extitular de la Legislatura de Córdoba se encuentra bajo prisión domiciliaria en Villa Dolores por la imputación de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa que se desprendió tras el siniestro vial.

En ese marco, la familia de Alexa rechazó el ofrecimiento de González para archivar la causa de Altas Cumbres y tildó la propuesta de "manotazo de ahogado".



"González nunca se puso a disposición de nada, eso es un manotazo de ahogado", afirmó en declaraciones a Canal 10 el papá de Alexa.

En el mismo sentido se expresó Laura Bengoa, hermana de Alejandra, al reclamarle a la Justicia que "no encubra a los poderosos".

"El Objetivo es zafar"

Tras conocerse la propuesta presentada por el abogado defensor Pedro Despouy Santoro el viernes pasado, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra expresó que "las víctimas necesitan el juicio". Además, cuestionó los dichos del defensor, quien aseguró que el proceso no implicaba aceptar la responsabilidad de González en el siniestro: "La probation significa justamente todo lo contrario: es la pura admisión de su responsabilidad total".

"El único objetivo del imputado es zafar de la condena penal que le corresponde por esta causa, donde ya demostró su falta de empatía cuando no se acercó a ver las personas que había chocado en su momento", indicó el organismo y agregó que las familias "esperan que el Juez Santiago Camogli no haga lugar".

Anteriormente el abogado Germán Romero Marcón explicó en diálogo con La Nueva Mañana que sus representado "esperan una condena ejemplar y una reparación civil integral".

Además, la Mesa por los DD.HH. recordó que, de no realizarse el proceso legal contra el ex funcionario de Schiaretti se seguirá pensando que no solo se ha dilatado más de lo necesario el juicio y las pruebas solicitadas por la querella, "sino que el poder de González como político y señor feudal de Traslasierra no acabó y está intacto".

