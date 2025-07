Con un irónico cartel, la intendenta de San Marcos Sud denunció el abandono de la Ruta Nacional 9

"Circule con cuidado. El ingreso a esta localidad tiene baches profundos, cantero central sin mantenimiento y luces quemadas", expresa un cartel que colocó la intendenta de San Marcos Sud, Claudia Godoy a la vera de la Ruta 9, bajo el título "El Estado nacional la abandonó". De esta manera, denuncia que el gobierno de Javier Milei no lleva adelante las tareas de mantenimiento de la traza, que le corresponden.

"No es responsabilidad de este municipio y no lo seguiremos haciendo. NO HAY PLATA", señaló el municipio conducido por Godoy, enfatizando con mayúscula frase insignia de Javier Milei.

La medida de la intendenta es similar a la tomada por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, semanas atrás, cuando instaló carteles en los que informaba que el mantenimiento de ciertas rutas es responsabilidad del Gobierno nacional.

"Capaz que le tenga que mandar un tuit a Milei para que arregle la Ruta 9", le dijo Godoy a Política Córdoba Verdad y agregó: "Se la llevan a toda de Córdoba y no vuelve nada".

"Nosotros no vamos a poner un peso más", adelantó y sentenció: "Yo no espero nada de este gobierno. No me guío por encuestas o lo que supuestamente dice la gente, a las cosas hay que decirlas como son".

En diálogo con el medio Nuevo Día de Leones, la intendenta había expresado tiempo atrás: "Deseo que la situación de mi país cambie, pero lo veo muy lejano, ya que si el Estado no está presente, los pueblos no crecen".

En dicha entrevista había manifestado: "La gestión del presidente (Javier Milei) nos ha perjudicado a todos los municipios. Por ejemplo, nosotros teníamos una obra a punto de salir, que eran las cloacas, y directamente lo cerró. Esta idea de que 'no hay plata' se ve reflejada en los municipios porque la gente deja la prepaga, por lo que debemos atender a más personas en los dispensarios, en los hospitales municipales. Las changas se han parado un poco, entonces la gente viene a la Municipalidad. Cuando los que dejaron de tener obras sociales se tienen que hacer un estudio, también tenemos que acudir nosotros frente a todo eso".