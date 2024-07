La Selección argentina avanzó por segunda vez consecutiva a la final de la Copa América, tras derrotar este martes por 2 a 0 a Canadá, con una gran desempeño y una visible contundencia en el campo de juego, en un encuentro disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Con los goles de Julián Álvarez, a los 22 minutos del primer tiempo, y Lionel Messi, a los 6 del complemento, el conjunto nacional logró meterse en su segunda final consecutiva en la Copa América y la octava en total si se toma en cuenta el sistema de eliminación directa, usada en forma definitiva a partir de 1993.

El equipo Albiceleste jugará el partido decisivo el próximo domingo a las 21 en Miami, frente al ganador del choque que protagonizarán este miércoles Uruguay ante Colombia.

La Selección arrancó con todo y se volcó en ataque para lograr la apertura del marcador lo más rápido posible.

A los 22 minutos del primer tiempo, con mucho espacio en el mediocampo, Rodrigo De Paul le metió un pase magistral a Álvarez, quien controló con tranquilidad ante la marca de los defensores canadienses y marcó el 1 a 0 ante la salida del arquero Maxime Crépeau.



El partido ya había tenido una llegada de Messi antes del gol, pero, tras el tanto, la Argentina fue dominador absoluto, con un De Paul dueño de la mitad de la cancha y generador de juego y Ángel Di María muy metido en el partido por la izquierda, asociándose con el mediocampista ex Racing y con Messi.

Sin embargo, el equipo se durmió en un lateral sobre el final de la etapa inicial y Cyle Larin casi convierte el tanto del empate, pero Emiliano Martínez se lo contuvo en la línea con otra gran atajada.

🏆 #CopaAmérica



🎥 Picó la 🕷 en el arco Crépeau ⚽pic.twitter.com/nqcSuU7qXw — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 10, 2024

El segundo parcial

En apenas cinco minutos del complemento, en una jugada que tuvo que revisarse en el VAR, Enzo Fernández definió desde la puerta del área, Messi alcanzó a desviar la pelota y metió el 2 a 0.

Los jugadores observaron al juez de línea en el festejo y el árbitro chileno Piero Maza miró al VAR para ver si había posición adelantada, pero, finalmente, fue gol argentino.

Sobre el final del encuentro, la Selección tuvo algunas distracciones que aprovechó Canadá pero entre la mala puntería y "Dibu" Martínez impidieron el descuento.

Síntesis

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Gol en el primer tiempo: 22m Álvarez (A). Gol en el segundo tiempo: 6m Messi (A).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Liam Miller por Shaffelburg (C) y Ali Ahmed por Laryea (C); 19m Tani Oluwaseyi por David (C) y Nicolás Otamendi por Tagliafico (A); 26m Nahuel Molina por Montiel (A), Jonathan Osorio por Davies (C) y Mathieu Choiniére por Eustaquio (C); 33m Lautaro Martínez por Álvarez (A), Nicolás González por Di María (A) y Exequiel Palacios por Mac Allister (A).

Fuente: NA