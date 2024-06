-¿Cómo nació la idea de este libro?

Comencé a escribir las primeras líneas un poco por pedido de mi padre, a raíz de largas conversaciones que reflotaban recuerdos de aquella época. Siempre tuve presente lo vivido durante la dictadura en casa pero por muchos años no se habló más. De vez en cuando refrescaba mi memoria preguntando a mis padres datos que me habían quedado sueltos. Un día papá me llamó y entregándome recortes, fotografías y algunos documentos históricos sobre la vida política familiar me dijo: “Hija, tenés que escribir todo lo que hablamos y lo que recuerdes”. Así inicié las primeras páginas, como una necesidad de rescatar la memoria familiar. Creo importante decir que mi abuelo fue de Don Miguel Contreras, uno de los protagonistas de la Reforma Universitaria de 1918, quien a principios del siglo XX fuera Secretario de la Federación Obrera de Córdoba y, además, fundara con otros dirigentes de la época el Partido Socialista Internacional en Argentina y el Partido Comunista cordobés.

-¿Con qué relatos se va a encontrar el lector?

El libro narra la vida de la niña que fui en el seno de mi familia durante la dictadura militar. Son once capítulos que recorren mis vivencias desde finales del 75, épocas de la Triple A, hasta el año 81, momento en que es liberado mi tío Miguelito Contreras, quien fue preso político durante 5 años”.

-En tu rol de docente, ¿qué le dirías a un adolescente que va a abordar este texto?

En primer lugar, le diría que es la historia de vida de una familia como tantas que transitó la época más dura de nuestro país, siendo víctima del terrorismo de Estado. Son historias necesarias, contadas esta vez por una niña desde su mirada y su vivencia. El valor de los testimonios en nuestro país es lo que nos ha llevado a no olvidar, a saber lo que pasó y ellos deben rescatar esto para seguir construyendo memoria y valorar las acciones que se hagan de pos de los derechos humanos. Como docente he tenido la experiencia de haberme acercado a mis alumnos contando mi propia historia y realmente he visto cómo, curiosos y atentos, se han detenido a escuchar, indagando sobre los hechos, seguramente impactados por recibir este relato de primera mano sobre un testimonio de la época.

-En un presente político donde, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación reivindica la dictadura, ¿qué significa para vos publicar “De escondites a primaveras” en este contexto político?

Para mí son historias necesarias y urgentes. Publicar este libro en la actual coyuntura me coloca en un lugar de mayor responsabilidad y compromiso. Sentí la necesidad de contar lo vivido y aquí está, publicado justo en el momento que creo es el más necesario. Por otra parte, la memoria es la raíz de los pueblos. Un pueblo que olvida está condenado a repetir errores. Los organismos de derechos humanos han hecho el trabajo que ya conocemos y lo siguen haciendo, siguen caminando, buscando nietos, por ejemplo. Espero que “De escondites a primaveras” sea un aporte más para la memoria, la verdad y la justica.

-Todo un desafío la posibilidad de publicar en medio de la crisis económica que atravesamos...

Editar un libro en los tiempos que corren es toda una proeza. Para cubrir los costos realicé una preventa que tuvo, debo decir, una excelente respuesta al punto de llegar al día de la presentación con la primera edición casi agotada. Puedo contarte también que el libro pronto se va a Francia, España y Colombia. Agradezco a Ramiro Iraola, de Editorial Babel, por su honestidad y acompañamiento y a los amigos y conocidos que hicieron posible que hoy "de escondites a primaveras" sea un hecho.

LA PRESENTACIÓN

La presentación del libro será este próximo sábado 8 de junio a las 17 en el Centro Cultural Paseo de las Artes, cito en Pasaje Revol esquina Belgrano de barrio Güemes, Córdoba Capital.

(*) Alicia Corzo es profesora en técnicas teatrales y dirección actoral de la Escuela Superior de Teatro Roberto Arlt, y licenciada en gestión y producción teatral de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como docente en el nivel medio.