El ciclo "Seguir la Huella", organizado por la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional, se propone reunir y discutir la singular obra de Sergio Schmucler (1959-2019). Plasmada en múltiples registros y desplegada en géneros diversos, esa obra está marcada por algunos mojones: los exilios, las memorias, los derechos humanos, las militancias, las culturas populares, las secuelas de la última dictadura cívico-militar, Córdoba…; a los que siempre atravesó como dilemas y ofreció como debates. Si hay algo de esa obra que este ciclo quisiera recuperar es su huella hacia las polémicas necesarias.

El ciclo en este mes de mayo (mes del Cordobazo), es auspiciado por el Centro de Estudios Avanzados-UNC, Subversiones radiofónicas, FM 102. 3 – AM 580 SRT-UNC, Editorial Universitaria Villa María (Eduvim).

Actividades programadas

23 de mayo al 15 de junio. Emisión del Radioteatro El Cordobazo



El radioteatro será trasmitido por la FM 102.3 y la AM 580 de los SRT-UNC en los programas

Subversiones radiofónicas y La hora del podcast. El guion del radioteatro fue publicado en la revista Estudios - Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba, Número 4 (diciembre, 1994).

 Capítulo 1. jueves 23 de mayo, 14hs, Subversiones radiofónicas (FM 102.3)

 Capítulo 2. sábado 25 de mayo, 13hs, La hora del podcast (FM 102.3) y 20hs (AM 580)

 Capítulo 3. lunes 27 de mayo, 14hs, Subversiones (FM 102.3)

 Capítulo 4. miércoles 29 de mayo, 14hs Subversiones (FM 102.3)

 Capítulo 5. sábado 1 de junio, 13hs, La hora del podcast (FM 102.3) y 20hs (AM 580)

 Capítulo 6. sábado 8 de junio, 13hs, La hora del podcast (FM 102.3) y 20hs (AM 580)

 Capítulo 7 sábado 15 de junio, 13hs, La hora del podcast (FM 102.3) y 20hs (AM 580).

28 de mayo, a las 18. “Escribir cine. El guion cinematográfico desde la obra de Sergio Schmucler.

Conversatorio con Paula Markovitch. Centro de Estudios Avanzados – UNC, Vélez Sarsfield 153, modalidad híbrida, con entrada libre y gratuita

30 de mayo, a las 18. Conversatorio: “La literatura en la obra de Sergio Schmucler”

Conversatorio: “La literatura en la obra de Sergio Schmucler”. Con la participación de

Eugenia Almeida y Carlos Gazzera. En 27 de Abril 375 (Biblioteca Córdoba), con entrada libre y gratuita. Sergio Schmucler publicó tres novelas: Detrás del vidrio (2000), El guardián de la calle Amsterdam (2014,

traducida al francés en 2017), La cabeza de Mariano Rosas (2018).

Viernes 31 de mayo, a las 18. Conversatorio: “La Intemperie*. Las revistas en la obra de Sergio

Schmucler”.

Con la participación de Cecilia Pernasetti, Emanuel Rodríguez y Luis Rodeiro. A las 18, en 27 de Abril 375 (Biblioteca Córdoba), con entrada libre y gratuita.