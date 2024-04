Abuso sexual contra las infancias: detuvieron a dos hombres en Brinkmann y Miramar

La Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Yamila Di Tocco, ordenó la detención e imputó a dos hombres, uno en Brinkmann y el otro en Miramar, por causas vinculadas a la Tenencia y Distribución de imágenes pornográficas en las que se exhiben menores de 18 años.



Las investigaciones, que son independientes y no tienen conexión, fueron originadas con motivo de reportes del NCMEC (The National Center of Missing & Exploited Children) y llevadas a cabo por efectivos de la sección de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) de la Policía Judicial, quienes junto a personal policial diligenciaron los allanamientos solicitados por la Fiscalía en los domicilios de los sospechados.



Ambas personas detenidas quedaron alojadas en las comisarías de las localidades mencionadas y permanecerán a la orden y disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba.

Ante una situación de violencia o abuso sexual contra las infancias, no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717