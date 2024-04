Estudiantes del Francisco Pablo de Mauro manifestarán en defensa de la biblioteca

En el marco de una serie de reclamos que vienen realizando para exigir mejoras edilicias, este viernes al mediodía alumnos y alumnas del Ipem 38 Francisco Pablo de Mauro concentrarán en la puerta de la escuela secundaria ubicada en el Parque Sarmiento para evitar el cierre del turno tarde en la biblioteca.

"¿Sabían que en la Biblioteca del Ipem 38 Francisco Pablo de Mauro se desarrollan proyectos tales como el Concurso Literario, la Jornada de Oralidad, Lectura y Escritura, promoción a la lectura y el proyecto de Radio, entre otros? Si cierran el turno tarde perdemos un puesto de trabajo y calidad educativa", señalaron.

La Comunidad educativa del Ipem 38 Francisco Pablo de Mauro denunció que peligra el puesto de bibliotecario/a en la escuela, en el turno tarde, motivo por el cual realizará la actividad este viernes.

"¿Sabían que si incluso sólo fuera un espacio a dónde acudir para retirar material de estudio, mapas, libros de textos, Tv o equipos de audio, parlantes, instrumentos musicales, anotación para el uso de la Sala de video y multimedia, espacio de lectura y consulta de las docentes integradoras y, a partir de 2024 Radio Escolar, la Biblioteca debe ser atendida por personal con título de Bibliotecario o Archivero para que se pueda desempeñar esta tarea? Si desaparece el cargo de Bibliotecario/a turno tarde en nuestra querida escuela perdemos un puesto de trabajo y parte de ese patrimonio antes descripto", señalaron.

"No queremos que el Turno Tarde sea discriminado y tenga la Biblioteca cerrada. No queremos ninguna pérdida de puestos de trabajo. No aceptamos que se ajuste nuestro derecho a la educación. No nos resignamos a que se nos diga que se debe enseñar y aprender en condiciones indignas Por todo esto, decimos toda la comunidad educativa unida: No al cierre de la biblioteca turno tarde", completaron.