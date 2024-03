Luego de la caída del DNU en el Senado, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, exteriorizó este jueves su "compromiso inclaudicable" con el mandatario nacional, Javier Milei, y con la Argentina

En las últimas horas, Villarruel había recibido críticas producto de un supuesto enfrentamiento con Milei, luego de que convocara una sesión en el Senado para tratar las medidas propuestas por el economista, ya que desde el oficialismo creían que los votos no les daban para que fuera aprobada.

"Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos", expresó en un breve video difundido por X, antes Twitter.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

A su vez, Villarruel señaló que el Senado "es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina".

Otro punto que mencionó sobre la supuesta pelea con Milei, fue en torno a la comparación con Cristina Kirchner, quien mostró sus diferencias con Alberto Fernández en la anterior administración.

"Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar", sostuvo la Vice.

"No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina", finalizó.

Fuente: NA