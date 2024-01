Hugo Godoy: “Hay que profundizar la movilización levantando la bandera de justicia social"

Este martes se realizó en la Casa Histórica del Movimiento Obrero, Vélez Sársfield 137, un Plenario Multisectorial. Convocado por la CGT Córdoba y las dos CTA, participaron además organizaciones sociales y numerosos colectivos representando a la cultura, a jubilados, a inquilinos. El plenario resolvió llevar adelante una concentración unificada el miércoles 24, a las 12, frente a Patio Olmos.

Del encuentro participó el secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy. En diálogo con La Nueva Mañana, el dirigente nacional sostuvo que desde la central que preside promueven “la organización de espacios multisectoriales que alentamos junto a la CTA de los Trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para convocar a la más amplia confluencia para el paro del 24, que definimos junto con la CGT Nacional”.

LNM -¿El rechazo del DNU y la ley Ómnibus es la prioridad?

-El paro es para construir las condiciones de unidad de nuestro pueblo que haga que el Congreso de la Nación no habilite semejante desastre. Hacemos el paro y la movilización el miércoles 24, para exigir el rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU), que no tiene ninguna necesidad, ni ninguna urgencia, más que la del Presidente de querer alcanzar la suma del poder público. También, para que se rechace en el Congreso el proyecto de ley Ómnibus, que es el proyecto para el saqueo, para habilitar la libertad del saqueo de los grupos transnacionales y allana el camino a la esclavitud y la fragmentación de nuestra patria. Para nosotros la mejor manera de defender la democracia es profundizando la participación popular y la mejor manera de profundizar la movilización popular es construyendo unidad, es construyendo confianza, es levantando la bandera de soberanía y justicia social como aspectos fundamentales para enfrentar la crisis y resolverla a favor del pueblo y no a favor de las empresas transnacionales.

Hugo "Cachorro" Godoy y María Ana Mandakovic, secretario General y Adjunta de la CTA-A (Foto: LNM)

LNM -Los encuentros multisectoriales, ¿buscan ampliar la convocatoria al paro?

-Desde ya. Esta posibilidad de confluir aquí en Córdoba, con multiplicidad de organizaciones, en esta sede histórica de la CGT, con las distintas centrales sindicales y otros movimientos populares, es un dato que alimenta la perspectiva de que el paro nacional del 24 va a ser masivo, contundente y así lograr el objetivo de que en el Congreso se rechacen estos proyectos y estos decretos nefastos. La Constitución Nacional prohíbe al Congreso de la Nación que delegue funciones en el Presidente y a las legislaturas que hagan lo mismo con los gobernadores. Porque es dotar de la suma del poder público a una persona y que se afecten los intereses del pueblo y los bienes de la sociedad.

LNM -Usted sostuvo que Javier Milei en realidad está haciendo una reforma constitucional…

-Lo que está haciendo Milei con este decreto sin necesidad ni urgencia, y con este proyecto de ley Ómnibus es querer en 900 artículos modificar la Constitución Nacional, violentar los poderes del Congreso, derogar leyes que fueron aprobadas y estuvieron en vigencia durante años favoreciendo a los trabajadores, defendiendo los intereses de la nación, como la ley de tierras que le pone límite a su extranjerización. Evidentemente afecta gravemente las vidas y los bienes del pueblo argentino. Por eso digo que son proyectos que expresan el intento de la suma del poder público, que nuestra Constitución condena como infame traición a la patria y eso es lo que debemos evitar que suceda.

LNM -¿Están dialogando con diputados y senadores para trabajar el rechazo del DNU y la ley Ómnibus?

En el Congreso nos reunimos con los distintos bloques y estamos solicitando a las distintas regionales que en igual sentido se reúnan con gobernadores, con legisladores nacionales, provinciales, con intendentes, porque acá están afectadas las economías regionales, está afectada la soberanía del país, además de los derechos de la clase trabajadora y el pueblo argentino. Así que alentamos a que la unidad del movimiento popular se exprese en cada territorio. En la medida de fuerza del 24, habrá paros y movilizaciones en todas las provincias. Algunos argumentan que el paro es prematuro, que se le debe dar tiempo al Presidente. Lo cierto es que la gravedad de la agresión que Milei provoca sobre el conjunto del cuerpo social, económico y patrimonial del país, exige respuestas inmediatas. La inmediatez creo que la da la posibilidad de construir unidad y confluencia. Lo importante es que estemos todos en una medida de rechazo. Esperamos que en enero se defina buena parte del futuro del país porque el Congreso tiene que rechazar la ley Ómnibus, y tiene que rechazar el DNU. Logrados estos objetivos, veremos cómo continúa la discusión.

