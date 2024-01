Guillermo Francos y una dura advertencia al Congreso: "Si tardamos un año no entra un peso más"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le envió este domingo un mensaje a los diputados y senadores que plantearos sus dudas y críticas a la Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para debatir en sesiones extraordinarias.

En una entrevista con Radio Mitre afirmó: “ No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, sino para todo”.



Además, el funcionario cuestionó el paro general de la CGT y pidió "dejar gobernar" a Javier Milei: “Hay necesidad y urgencia, hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando”.



“Esta es la oportunidad de cambio, dejen gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección; todavía no cumplió un mes en el gobierno y ya tiene un paro, y quieren demorarle una ley”, señaló, y completó: “Estamos haciendo un esfuerzo por tener la ley con media sanción en el mes de enero”.

"No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado", consideró Francos.

En tanto, sobre el fallo judicial que suspendió el capítulo laboral del DNU, señaló que no le parece "razonable ni lógico", al exponer que "quienes resuelven los temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive la Argentina".

De esa manera se refirió a decisión de la Justicia del Trabajo que falló en la semana última a favor de amparos interpuestos por la CGT y la CTA.