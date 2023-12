El diputado nacional electo por la Libertad Avanza (LLA) Martín Menem, se sumó a la lista de postulantes a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, un lugar para el cual también se habían posicionado los legisladores Cristian Ritondo, del PRO; Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País, y el legislador electo Miguel Pichetto del Peronismo Republicano, entre otros.

Si bien varias fuentes parlamentarias dan por hecha la llegada del sobrino del ex presidente Carlos Menem a la titularidad de la Cámara, desde la Oficina del Presidente Electo aún no se confirmó esta designación. Se trata del tercer lugar en la línea sucesoria, y su nominación cuenta con el aval de Javier Milei.

Martín Menem tiene 48 años y fue elegido como diputado nacional por La Rioja el pasado 22 de octubre, por lo que asumirá su banca el próximo jueves en la sesión preparatoria prevista para las 12.

De ser designado reemplazará a la actual titular del cuerpo, Cecilia Moreau, que ejerce ese cargo desde el 2 de agosto de 2022, cuando reemplazó al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

En caso de concretarse la designación de Menem, el nombre de un diputado del propio espacio gobernante se impondría al de Ritondo, que surgía de un posible acuerdo entre el expresidente Mauricio Macri y LLA- y al de Randazzo -que era producto de un presunto entendimiento entre el gobernador cordobés Juan Schiartetti y los colaboradores políticos de Milei. El hecho de pertenecer al espacio triunfador en el balotaje, allanaría el camino para su designación, donde el criterio es que el cuerpo sea presidido por un legislador o legisladora de la fuerza triunfante.

Por otra parte, si bien no lo confirmó, el ex senador nacional Eduardo Menem -padre de Martín- señaló en declaraciones periodísticas: "Mi teléfono no para de sonar, como si hubiera sido yo el elegido".

"Martín hizo una campaña con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Él no viene de la política sino de la actividad privada. Y recorrió todos los rincones de la provincia. Le toca un momento muy difícil, por la situación del país y por la división del Parlamento, y por eso tiene que sacarse de la cabeza la idea de la grieta y trabajar para el consenso", expresó.

Apoyo de Eiben

El presidente del Partido Demócrata de Córdoba, Rodolfo Eiben, parlamentario del Mercosur, había sumado hoy a Menem como otro de los postulantes para presidir la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre.

En declaraciones a AM 770, Eiben sostuvo que "Menem es el candidato de nuestro espacio para presidir la Cámara de Diputados y además están los otros dos posibles candidatos que fueron nominados por diferentes espacios y por diferentes razones".

"Al ser tan importante porque es el tercer lugar en la línea de sucesión hay que tener mucho cuidado y mucha razón aplicada en el nombre que se vaya a elegir", afirmó el dirigente ante una consulta sobre quién ocupará ese lugar.

Según el parlamentario del Mercosur, "los organismos alrededor del Poder Ejecutivo deben ser personas que pertenecen al espacio ganador de las elecciones".

Fuente: Télam

