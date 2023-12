“Las ganas de subir y hacer sonar esas canciones están completamente vigentes”

Especial para La Nueva Mañana

TRIBUTO A V8 EN CÓRDOBA:

V8 es la banda insignia del heavy metal argentino. Si bien el género llega a nuestro país de la mano de un tal Norberto “Pappo” Napolitano y su banda RIFF con la estética del cuero, tachas, y cadenas; V8 de la mano y la pluma de Ricardo Iorio fue la banda que lo tomó y lo explotó de raíz, con una música mucho más agresiva y acelerada, con imagen, impronta, actitud y principalmente la lírica combativa social de Ricardo, que supo vomitar en sus letras las desavenencias, penurias, e injusticias de la clase proletaria como nadie lo había hecho hasta el momento, atacando también al aletargado rock nacional de la época, teñido por un halo de hippismo y languidez que no se comparecía a esos años de dictadura y opresión, Guerra de Malvinas incluida. “Basta de hippies, basta de llorar, estalló el tiempo del metal”. Fin de las concesiones, momento de luchar.

Precursores del heavy metal en Argentina

La formación emblemática de V8 estaba integrada por Ricardo Iorio en bajo (fallecido el pasado 24 de octubre), Alberto Zamarbide en voz, Osvaldo Civile en guitarra (fallecido en abril de 1999 con causa caratulada como “muerte dudosa”), y Gustavo Rowek en batería. Y es justamente “el enano” Rowek el que encabeza este tributo, acompañado por Sergio Berdichevsky en guitarra (compañero de Rowek en Rata Blanca), Topo Yañez en bajo (integrante de Horcas, uno de los desprendimientos de V8) y Walter Meza en voz, cantante de, justamente, Horcas. La Nueva Mañana dialogó en la previa de este concierto con el cantante Walter Meza y con el baterista que lidera este proyecto, el ex V8 Gustavo Rowek.

“El espíritu es dejar bien alto y en la gloria a una banda como V8”.

- Siendo el único miembro original de la banda en este Tributo, ¿sentís que recae en vos una responsabilidad mayor por tratar de mantener el legado?

Gustavo Rowek (GR): Siento la responsabilidad cada vez que me subo a un escenario el dar lo máximo para la gente que pagó la entrada y que disfrute del show. Ahora, en este caso específico, los antecedentes hacen que en los papeles tenga una responsabilidad mayor, pero estando Sergio o Walter o el Topo, se toman muy en serio esto, son todos fans de V8 amigos de la primera hora y se convierte en una responsabilidad compartida. Las ganas de subir, honrar a V8, y hacer sonar esas canciones en versión 2023 están completamente vigentes. Con este tributo yo me siento muy identificado porque toda la gente que participa estuvo muy ligada a Osvaldo, como es el caso de Walter y el Topo, y Sergio que siempre fue amigo y creció escuchando a Cvile. El espíritu es siempre el mismo, dejar bien alto y en la gloria a una banda como V8 que fue la precursora del heavy metal en la Argentina.

Walter Meza (WM): La idea del tributo es pura y exclusivamente de Gustavo Rowek, y como nos íbamos a negar a la convocatoria de semejante referente. Habíamos hecho uno en una primera etapa, con el Tano Romano (guitarrista de Hermética y Malón), que se dejó de hacer por las obligaciones y compromisos de nuestras bandas. Después, como coincidimos en un festival en el Luna Park, nos ofrecieron hacer una remake, la gente lo tomó bien, sin críticas despiadadas. No hay nada forzado, son canciones que tocamos en forma natural, porque son nuestra columna vertebral.



-Esto se da a poco más de un mes de la muerte de Ricardo Iorio, ¿cambia en el algo el concepto del show o de lo que vayan a hacer hoy viernes?

WM: La fecha en Córdoba estaba cerrada antes que sucediera lo de Ricardo. No nos imaginábamos que podía llegar a pasar. Gustavo va a hacer un homenaje a Iorio en el show, es una decisión de él que fue su compañero, y yo me adhiero por supuesto, es difícil negar la influencia de Ricardo en el heavy metal argentino, yo estoy orgulloso de ser parte de este tributo, porque me convocó un V8, y es respetar el duelo de un amigo y compañero.

GR: La muerte de Ricardo tiñe todo esto con otro relieve, pero está claro que estos shows están programados muchísimo antes que fallezca Ricardo, están arreglados desde mitad de año, no lo hacemos con esa voluntad. Yo hago este tributo desde el 2011, en este caso adquiere una relevancia mucho mayor porque murió el ideólogo más grande del metal argentino, y no va a faltar su merecido homenaje.

“La esencia y los valores permanecen inalterables”.

Gustavo, sos el autor del máximo himno del metal nacional, "Destrucción". ¿Qué queda en vos de ese adolescente que escribió "ya no creo en nada porque nadie cree en mí", ese nihilismo casi punk que identificó a toda una generación y una época?

GR: Sí, soy el autor de “Destrucción”, y coincido en ese nihilismo casi punk, coqueteábamos todo el tiempo con el punk, de hecho éramos muy amigos de Los Violadores, ensayábamos juntos. Indudablemente creo que, pobre del tipo que a los 60 como tengo yo, sigue pensando igual que a los 18, está frito... Pero digamos que la esencia, los valores, si permanecen inalterables, y que un adolescente antes, ahora, y mañana, siempre tiene problemas para poder ser escuchado y entendido. Es algo que sucede siempre a lo largo del tiempo, así que la esencia se sigue manteniendo.

-¿El repertorio abarca los tres discos, o se hace hincapié en los dos primeros, con la formación clásica?

WM: El repertorio son los dos primeros discos, los hitazos, las canciones más guerreras, más de batalla, La Mano Maldita, Cautivos de un sistema, Momento de Luchar, Muy Cansado Estoy, etc, los grandes clásicos de la banda.

-Horcas es uno de los desprendimientos directos de "la nave madre", la banda que formó Osvaldo Civile tras su desvinculación de V8. ¿Qué significó para vos estar tantos años al lado de Osvaldo, no solo como tu compañero de banda, sino alguien que fue una piedra basal en esta historia?

WM: Horcas es el desprendimiento directo de V8, por eso para mí también es muy emotivo cantar estas canciones; yo fui a ver a V8 un par de veces, y Osvaldo Civile era quien generaba esa devoción en mí, y el estar cantando canciones de la banda me pone muy feliz. Al tocar con Osvaldo, lo acompañé en su esencia, la que hizo grande a V8, fue el primer guitarrista puro de heavy metal que tuvimos, y re escuchar esas canciones y cantarlas, toma dimensión de la gran banda que fue, escuchar en su momento a Beto (Zamarbide, cantante de V8) que era mi referente, es una gran oportunidad de revivir esas canciones y dar nuestra reinterpretación y respeto a una época del nacimiento del heavy metal argentino. Los esperamos para disfrutar de esto, y homenajear a los que ya no están, que es una forma de reconocimiento.

El show, cuándo y dónde

Hoy viernes 1 de diciembre a las 20, en Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272) se llevará a cabo el TRIBUTO V8, por primera vez en nuestra ciudad.



