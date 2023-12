UNC: estudiantes con discapacidad reciben apoyo para cursar periodismo deportivo

Especial para La Nueva Mañana

Ángel Giménez tiene 19 años y es fanático de Lionel Messi. De niño le diagnosticaron hidrocefalia congénita y a pesar de la dificultad, apostó por el estudio para cumplir su sueño: ser periodista y alguna vez poder entrevistar a su ídolo. Gaspar Aguirre tiene 21 años, y desde pibe tuvo que afrontar parálisis cerebral infantil, retraso mental leve y otras anormalidades de la marcha. No fue un obstáculo para él y en base a la perseverancia fue cumpliendo metas en su camino y su vocación: el periodismo. Tan es así que ya tiene su propio medio en Traslasierra. Los dos van por más. Ambos están estudiando la carrera de periodismo deportivo en la Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad Nacional de Córdoba, en un proyecto que tiene varias columnas que sostienen la inclusión con acciones certeras. Instituciones presentes, que no miran para otro lado, se involucran.

Negretti: “Es un trabajo transversal que busca incluir para que alumnos de parajes rurales puedan acceder a la educación universitaria”

A partir de la solicitud de la Municipalidad de Nono, el Área de Carreras Cortas a Distancia de la FCC dialogó con las partes y rápidamente se pusieron de acuerdo. Los dos ingresaron a la Tecnicatura y reciben asistencia y colaboración pedagógica, que les posibilita a ambos el acceso a herramientas de inclusión en relación a los contenidos, formatos y recursos pedagógicos para la Tecnicatura que vienen cursando. “Susana (Malaisi) desarrolla y trabaja con los chicos. Tienen un grupo de whatsapp con ellos, con los padres. Son acciones de un gobierno con impacto local. Y nos pone contentos el esfuerzo que hacen ellos y también nosotros desde el municipio. Los vamos a buscar, cursan desde el Punto Digital que está frente a la plaza, le damos el almuerzo, imprimimos los apuntes, los acompañamos participando en eventos. Ellos hacen prácticas, estuvimos en el Kempes”, relata emocionado Juan Manuel Negretti, director de Modernización TICS de la Municipalidad de Nono; al tiempo que agrega: “Es un trabajo transversal de distintas áreas que busca incluir y generar estrategias para que alumnos de parajes rurales puedan acceder a la educación universitaria”.

A propósito, dos veces por semana, Ángel va desde su casa en el Paraje Karrupachina, tras cruzar un arroyo con la ayuda de su madre o hermanos, donde lo espera un transporte municipal que recorre unos 5 kilómetros para integrarse a las aulas virtuales.

Aprovechando la oportunidad

“Es una oportunidad muy buena, ya que por distintos problemas no me puedo manejar solo en la ciudad. Es la carrera que yo siempre quise estudiar de chico y salió esta oportunidad. Estoy agradecido por la posibilidad”, le cuenta, contento, Ángel a La Nueva Mañana. Está terminando primer año y dice que quiere ir paso a paso, que ahora disfruta de las prácticas. “Me gusta hacerles entrevistas a los deportistas”, cuenta el admirador de Messi. Cuando habla se le nota la pasión que tiene por la carrera y que no hay obstáculos que frenen sus ganas de ser periodista. De igual manera Gaspar, oriundo de Nono le dice a este medio lo que está disfrutando el proceso. “Es hermosa esta oportunidad, con las herramientas que nos ayudan, la profe particular, el espacio, podría nombrar muchas cosas. Lo valoro mucho, porque es lo que siempre quise estudiar y no podía ir hasta Córdoba por un montón de situaciones. Me encanta poder estudiar y estoy terminando el primer año con muchas enseñanzas”.

Un apoyo fundamental

Los dos destacan la labor de Susana Malaisi, la acompañante estudiantil. Hablamos con ella sobre esta iniciativa. “Acompaño este proceso de inclusión pedagógica desde abril. Ellos y sus familias están predispuestos y muy comprometidos con todas las propuestas de cada una de las materias. La metodología de trabajo es virtual, así que lo que hacemos es encontrarnos dos veces por semana en el Punto Digital, donde realizamos los trabajos, coordinamos fechas de clases sincrónicas y mesas de examen. Es una experiencia totalmente nueva para mí, ya que es la primera vez que estoy en un proceso de inclusión en el nivel universitario. Es para resaltar el compromiso de la facultad y de los docentes, al ponerse a nuestra disposición, brindando mecanismos necesarios para que se desarrolle eficientemente; al igual que la Municipalidad de Nono, que tiene disposición total para que este proceso inclusivo se lleve a cabo de manera exitosa”.

“Como docente es un privilegio y un orgullo”

Por su parte, Rodrigo Gaitán, profesor de la carrera, contó en LNM: “Ángel y Gaspar son dos alumnos con distintas discapacidades; y, más allá de esto, se nota su entusiasmo y pasión por el periodismo deportivo. Trabajo de manera coordinada con Susana.

Han entregado todas las actividades y vienen cursando normalmente.

Con Susana coordinamos por ejemplo las instancias de exámenes porque ellos van a un lugar de Nono donde tienen accesibilidad a computadoras e internet. Y desde van a estar presentes el viernes (hoy) para dar su final de Deportes Competitivos Individuales”. Además, resaltó: “Como docente es un privilegio y un orgullo aportar un poquito para que los chicos puedan tener los mismos derechos que todos y puedan capacitarse y formarse. Susana está muy presente y es importante para su progreso, pero también es una política clara de nuestra Facultad, que incluso nos solicitó que estuviéramos pendientes para poder ayudarlos en este recorrido”. Una universidad abierta a toda la comunidad.





Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]