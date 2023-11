Especial para La Nueva Mañana

SE REEDITÓ EN VINILO

Siguiendo con los aniversarios trascendentes del heraldo del rock argentino, otro de los discos claves de nuestra música llegó a los 40 años, como es el histórico “Corpiños en la madrugada”, primera producción independiente de Sumo. En este caso, la noticia viene de la mano de una edición de lujo, un lanzamiento de la emblemática obra en formato de vinilo remasterizado en New York bajo la tutela y curaduría del ex integrante de la banda, el saxofonista Roberto Pettinato.

El pasado 22 de noviembre se puso a la venta esta edición doble, remasterizada y prensada en Nueva York, producida por Marcelo Frias Fitzgerald, Roberto Pettinato y Timmy Mackern, esta edición cuenta con el bonus track “El hombre del Paraguay”, tema inédito hasta el momento. El álbum ahora volvió a ver la luz y fue puesto a la venta únicamente a través de Instagram y por Mercado Libre. “Corpiños en la Madrugada” es mucho más que un disco, es un quiebre cultural que marcó una nueva etapa en la música argentina. Esta reedición en vinilo es más que una consumación de una efeméride; es una celebración al inicio de la historia de una banda que pateó el tablero en serio, desafiando todo lo hecho hasta el momento y dejando una huella indeleble en la historia de nuestro rock.

Un poco de historia

Por lejos una de las bandas más atípicas de nuestra historia, donde los ingredientes pasan rápidamente de lo particular a lo insólito, de lo extraño a lo bizarro, de lo inverosímil a lo desopilante. Cantante italiano educado en Escocia y radicado en Inglaterra escapando de la heroína, realeza europea, sierras de Córdoba, conurbano bonaerense, baterista inglesa, música inclasificable; son algunas de las particularidades de la agrupación. Luca George Prodan, nacido en Roma en el año 1953, educado en el Gordonstoun School​, prestigioso colegio pupilo en el norte de Escocia para hijos de la alta sociedad donde fue compañero del rey Carlos de Inglaterra. Colegio del cual huye y vuelve a Roma, y mientras su familia lo buscaba a través de Interpol, se asienta en Londres y vive en primera persona la ebullición cultural inglesa de los setentas: punk, new wave, dark, reggae, etc., y es ahí también donde su adicción a la heroína comienza a ser inmanejable.​

En 1979 su hermana Claudia, heroinómana también, se suicida con su novio, tras este hecho Luca cayó en coma debido a una sobredosis, y eso hizo que tomara una decisión radical. A instancia de Timmy McKern, el amigo argentino de origen escocés compañero en Gordonstoun, (a posteriori manager de Sumo, de Las Pelotas, y uno de los propulsores de este nuevo lanzamiento), recala en las sierras de Córdoba, en la zona de Nono.

Al arribo al país, antes del desembarco en Traslasierra, hubo una escala en la casa de Timmy en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde conoce a su cuñado Germán Daffunchio y su amigo Alejandro Sokol, y una vez trasladados a la provincia de Córdoba comenzaron las zapadas que dieron nacimiento a Sumo. A ese gen inicial, se suma Ricardo Curtet, amigo de McKern y habitante de Mina Clavero.

Luca regresó momentáneamente a Londres y convenció a la baterista Stephanie Nuttal de incorporarse. De esta forma, la banda quedaba conformada con Luca en voz, Daffunchio en la primera guitarra, Curtet como guitarra rítmica, Sokol en el bajo y Stephanie Nuttal en la batería. Ya con la formación establecida, deciden trasladarse a Hurlingham y en esa mudanza pierden a Curtet que decide quedarse en Mina Clavero.

A eso se le sumó un pequeño detalle: el 2 de abril de 1982 comienza el conflicto bélico con Inglaterra por las Islas Malvinas, y la familia de Nuttal le ruega que regrese a Inglaterra por cuestiones de seguridad. Sokol pasa a la batería hasta que fue reemplazado por Alberto “Superman” Troglio, Diego Arnedo, vecino de Hurlingham que tocaba en MAM, se suma al bajo y deslumbrados por la técnica del guitarrista de MAM, Ricardo Mollo, lo suman a la banda y posteriormente un periodista del Expreso Imaginario llamado Roberto Pettinato, que había hecho buenas migas con Luca, se incorpora con su instrumento, el saxofón.

Sólo 300 ejemplares en cassette para que “las compañías discográficas no lo tuvieran”

Tocando en el circuito porteño de esos años como Café Einstein, La Esquina del Sol o el Parakultural, compartiendo escena con bandas como Riff, Los Violadores, o los mismísimos Redondos, es que llegan a grabar el 30 de octubre de 1983 en Estudios del Jardín “Corpiños en la madrugada”, el primer material de estudio. La excepción es la canción “Warm Mist” grabada en los estudios Phonogram, en 1982, un año antes, solo incluida en la reedición de 1993, pista adicional considerada un tesoro escondido que ahora verá la luz junto con las canciones originales en este formato de vinilo. El cassette, del que salieron solo 300 ejemplares en su momento, se vendía a la salida de los shows de la banda. “Nunca quisimos que las compañías discográficas lo tuvieran”, expresó Roberto Pettinato haciendo hincapié en respetar el espíritu under e independiente que siempre rodeó a este material. Entre los músicos invitados que forman parte del disco figuran Daniel Melingo y Daniel Colombres.

Canciones que aún perduran

La discografía oficial sitúa a “Divididos por la Felicidad”, en 1985, como el debut discográfico de Sumo, pero la verdad es que esta primera producción de la banda “Corpiños en la Madrugada” no solo definió el momento, sino que también dejó una marca que perduró desafiando las convenciones musicales de su época. Las canciones que lo conforman terminaron formando parte de los tres discos oficiales de la banda hasta la muerte de Luca en 1987, como “Fuck You”, “Disco Baby Disco (De Be De)”, “Teléfono/White Trash”, “Heroín”, el mega hit “Una noche en New York City” (conocido después como La Rubia Tarada), o ese choque de planetas llamado “Mejor no hablar de ciertas cosas” donde la autoría de la letra se comparte entre Luca y un tal “Indio” Solari.

Pettinato: “Se puede escuchar en toda su magnitud”

En la presentación oficial de este material a cargo de Roberto Pettinato, el pasado 20 de noviembre en la disquería Musicomio de la CABA, estuvo presente Diego Arnedo y fue el encargado de contar anécdotas de la grabación allá por 1983. Se sostuvo que el gran protagonista de esta reedición es “el bajo de Diego Arnedo” que ahora “se puede escuchar en toda su magnitud”. “Corpiños en la madrugada” fue mejorado para esta reedición con ingenieros norteamericanos y técnicos argentinos, llegando a un nivel de calidad que según el propio Pettinato “no lo van a poder creer”. En el evento se instaló una exposición de memorabilia y rarezas de Sumo; y fue imprescindible utilizar las máscaras con el rostro de Luca Prodan que Pettinato repartió.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]