Talleres sufrió una dura derrota en Santa Fe y fue goleado 3 a 0 por Colón

Talleres llegó a Santa Fe para un encuentro clave para confirmar su participación en la Copa Libertadores 2024. En tanto el local, Colón, ubicado en puesto de descenso, con la urgencia de sumar para mantenerse en la máxima categoía del fútbol argentino. El partido fue por la 13ra. fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro en el Estadio Brigadier General Estanislao López terminó con una dura derrota para el "Albiazul", por 3 a 0. Ahora resta esperar una recuperación de la goleada y alcanzar los objetivos del club el proximo domingo, cuando en el Estadio Mario Alberto Kempes reciba a Independiente en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El conjunto de barrio Jardín ingresó "dormido" y en pocos minutos recibió dos goles, Al cabo del primer parcial, Colón lo derrotaba 2 a 0 y las expectativas se centraron en la segunda etapa y la capacidad de los dirigidos por Javier Gandolfi para reponerse y consechar "el punto" que fue a buscar en esta visita, fundamental para garantizarse un lugar en la Copa Libertadores 2024.

Baldomero Perlaza abrió la cuenta para el "Sabalero" apenas iniciado el encuentro. Aumentó la cifra Ramón “Wanchope” Ábila. En el segundo tiempo, el volante ofensivo Tomás Ezequiel Galván marcó el tercero para Colón.

El partido

Colón de Santa Fe goleó este domingo a Talleres de Córdoba, por tyres tabtos contra cero, y se aferró a la ilusión de continuar en Primera División.

El equipo de Israel Damonte pegó temprano y por duplicado para conseguir la ansiada ventaja que necesitaba: Baldomero Perlaza anotó a los 5 minutos, mientras que Ramón "Wanchope" Ábila estiró la diferencia a los 8 de la etapa inicial.

Ya en el complemento, pese a algunas llegadas del conjunto dirigido por Javier Gandolfi, Colón liquidó el encuentro de la mano de Tomás Galván a los 13 minutos, para soñar con continuar en la máxima categoría e incluso meterse entre los cuatro mejores de su zona, lo que le daría un boleto para los playoffs del certamen.

El "Sabalero" llegó a los 45 puntos en la tabla anual, superó a Unión -tiene 43, pero se enfrenta esta noche con Belgrano- y alcanzó la línea de Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento de Junín, los conjuntos más comprometidos en la pelea por salvarse del descenso.

Talleres completará la última fecha del torneo el próximo domingo, cuando reciba en el Mario Alberto Kempes a Independiente de Avellaneda.

Síntesis

Colón: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado, Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta, Baldomero Perlaza y Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez, Juan Carlos Portillo, Rodrigo Villagra, Luis Sequeira, Rodrigo Garro, Nahuel Bustos, Nicolás Vallejo y Valentín Depietri. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiempo: 5m. Baldomero Perlaza (C); 8m. Ramón Ábila (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, José Romero por Nicolás Vallejo (T); 8m. Ramón Sosa por Nahuel Bustos (T); 16m.

Matías Gómez por Luis Sequeira (T) y Lautaro Ovando por Valentín Depietri (T); 21m. Javier Toledo por Ramón Ábila (C) y Emmanuel Mas por Rafael Delgado (C); 28m. Santiago Pierotti por Favio Álvarez (C); 37m. Braian Guille por Rubén Botta (C), Ángel Cardozo por Stéfano Moreyra (C) y Matías Gómez por Rodrigo Garro (T).

Fuente: NA