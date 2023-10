Ecuador y Colombia igualaron en Quito por las Eliminatorias

Los seleccionados de Ecuador y Colombia, este con el director técnico argentino Néstor Lorenzo, igualaron sin goles en un encuentro jugado este martes por la noche en el estadio Rodríguez Paz Delgado, de Quito válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El empate dejó a "La Tri" en la sexta posición con cuatro puntos, mientras que los "cafeteros" quedaron en el quinto lugar con seis unidades.

El representativo local comenzó el encuentro con mayor protagonismo que su rival, intentó manejar la pelota en el mediocampo y se mostró correcto en el traslado de la pelota en los primeros 30 minutos.

Los dirigidos por el entrenador Félix Sánchez Bas tuvieron dos jugadas de peligro a favor en la que los palos fueron protagonistas tras remates de media distancia (tiro libre de Moises Caicedo y un disparo de Kevin Rodríguez).

El seleccionado "cafetero" de a poco empezó a tener la pelota con un buen desempeño de James Rodríguez y si bien jugó lejos del arco de Wellington Ramírez tuvo una chance tras un potente remate de John Arias que obligó al arquero a volar de manera espectacular para mantener su valla en cero.

En la segunda etapa, el equipo del entrenador argentino Néstor Lorenzo salió convencido en tratar de quedarse con los tres puntos por lo que manejó la pelota, se paró en campo rival, aunque le faltó lucidez para anotarse en el marcador.

La insistencia de la visita le permitió conseguir un penal a favor que fue contenido por Wellington Ramírez tras el remate de Luis Díaz.

Ecuador, por su parte, no se mostró con las misma ideas de juego que en los primeros 45 minutos y si bien insinuó con algunos ataques no estuvo en la jugada final y además se topó con una férrea defensa de la visita, que sobre el final tuvo una oportunidad clara tras un remate de afuera del área de James Rodriguez que fue desviado por el arquero Ramirez.

En la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del mes de noviembre, Ecuador visitará a Venezuela y recibirá a Chile, mientras que Colombia será local ante Brasil y enfrentará a Paraguay en condición de visitante.

Síntesis

Ecuador: Wellington Ramírez; Félix Torres, William Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Carlos Gruezo; Angelo Preciado y Kendry Páez, Jhoanner Chavez; Enner Valencia y Jhoanner Chavez. DT: Félix Sánchez Bas.

Colombia: Álvaro Montero; Carlos Cuesta, Yosemir Mosquera, Carlos Sánchez y Deiver Machado; Mateus Uribe, Kevin Castaño, John Arias y James Rodríguez, Luis Fernando Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

Cambios en el segundo tiempo: 28min. Angel Mena por Paez (E), Jhojan Julio por Rodríguez (E); 29min. Jhon Durán por Borré (C), Richard Rios por Uribe (C); 39min. José Hurtado Cheme por Preciado (E); 40min. Willer Ditta por Mosquera (C); 42min. Wilmar Barrios por Castaño (C) y 43min. Jordy Caicedo por Valencia (E).

Amonestados: Arias, Mosquera y Sánchez (C). Hincapié y Gruezo (E),

Incidencia: a los 15 minutos de la segunda etapa el arquero ecuatoriano Wellington Ramírez le detuvo un penal al delantero colombiano Luis Díaz.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Rodríguez Paz Delgado (Quito).