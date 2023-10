Massa, los medios, el mercado y la Justicia pugnan por marcar la agenda

Especial para La Nueva Mañana

ANÁLISIS

En medio de una suma importante de medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del crecimiento de la economía los poderes encaramados en las trincheras neoliberales -poder Judicial, formadores de precios y medios de comunicación hegemónicos, etc.- han desplegado una batería de acciones en franco ataque a las posibilidades electorales del ministro/candidato, Sergio Massa. Mientras, en Ciudad Vaticano, el Sínodo 2023, convocado por Francisco, mantiene en vilo a la grey católica -en atención al temario que atenderá la reunión-.

Convocatoria a afligidos, agobiados y desesperanzados

El acontecimiento de mayor trascendencia global en desarrollo –en cuanto a la cantidad de personas que afecta- es el sínodo que tiene lugar por estos días en Ciudad vaticano. “Vengan, todos los que están afligidos y agobiados, vengan ustedes que han extraviado el camino o que se sienten alejados, vengan ustedes que le han cerrado la puerta a la esperanza’” así se ha expresado Francisco, el miércoles 4, en su mensaje a los participantes que serán parte de la reunión para debatir, entre otros temas de alto impacto mediático, sobre la acogida de las personas homosexuales y la comunión de personas divorciadas vueltas a casar. Allí se encuentra el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi. Destaca en el sínodo que -por decisión de Francisco- 54 mujeres tendrán derecho a voto por primera vez. Algunos interrogantes presentes en los fieles son: ¿Se moverá la Iglesia en dirección a la modernidad? ¿Repensará la exclusión de mujeres de todos los cargos importantes? ¿Cambiará su política hacia la diversidad sexual? ¿Limitará el poder de los clérigos y repensará de alguna manera su estilo patriarcal? Estos seguramente serán los temas que provocarán acalorados debates.

Política de primera

Y hablando de debates, en un día y un horario que históricamente -en las pantallas de tv- fue dedicado al fútbol nacional, el domingo 1 de octubre tuvo lugar el primer debate presidencial. Una lectura general mostró que el “show” resultó un tanto tedioso. Asimismo expuso las tremendas dificultades expresivas de la candidata por JxC, la soltura y claridad –de su lineamiento ideológico- de la candidata de la izquierda, Miriam Bregman, una floja performance del candidato cordobés (que repitió, a modo de mantra –una y otra, y otra, vez- el nombre de nuestra provincia), una sobria–aunque no muy novedosa- participación de Massa y un Milei que -aun pareciendo estar sedado- tuvo el discurso más violento y descarnado posible a la hora de referirse sobre la actuación de la dictadura cívico/militar (1976-1983).

Pole position

LLA, UxP y JxC. Estas tres escuderías son quienes están al frente de la línea de largada en la carrera electoral actual. Según las encuestadoras que más se aproximaron a los resultados en las PASO estos son los porcentajes aproximados de los candidatos al día de ayer: MIlei 32-33%, Massa 30-31% y Bullrich 24-25%. Así las cosas, las escaramuzas y los choques frontales – hacia adentro y hacia afuera de los espacios- están a la orden del día volviéndose cada vez más frontales y agresivos –cuando no ya totalmente destructivos- hacia propios y extraños.

Con de todo

La estrategia de Milei de pescar votos en la pecera de Bullrich –de derecha represiva- quedó plasmada cuando al inicio del debate presidencial dijo que él iba a delegar todo lo inherente a la seguridad a su vicepresidenta, Victoria Villarruel – quien tiene un discurso represivo mucho más fuerte que el de Bullrich-. Quizás haya sido efectiva la táctica –a nivel encuestas y/o focus- ya que luego la candidata de JxC salió a expresar que aboliría por decreto –algo que no se puede hacer- en dos minutos todas las leyes laborales que a ella le parezcan. Al mismo tiempo declaró que grabaría las conversaciones entre los detenidos y sus abogados. Todo lo que propuso es imposible de ser llevado adelante bajo el imperio del estado de derecho. Por contrapartida Milei acusó a Bullrich de haber puesto –en el pasado- bombas en jardines de infantes. Estas expresiones – que le valieron una denuncia penal por parte de Bullrich- lograron el insólito hecho de que La Nación -saliendo a desmentirlo- defendiera indirectamente a Montoneros. De todos modos, el discurso reivindicador de la dictadura (1976-1983), por parte de LLA, toma cada vez más volumen y se esgrime con un desembozo que da pavura. Con este discurso LLA apunta a los votos ultraderechistas de Bullrich, pero como contrapartida puede desviar –hacia Massa- los votos de los radicales, schiarettistas y larretistas con espíritus más democráticos. A todo esto, Macri parece haber abandonado a su suerte a Bullrich al mismo tiempo que algunos lo quieren expulsar de JxC (Espert) y otros lo quieren incorporar a LLA (Marra). El ex presidente pareciera morirse de ganas de cambiar de escudería antes de la largada.

Hechos, no palabras

Lo cierto es que luego del debate televisado el ministro/candidato Massa continuó con la andanada de anuncios tendientes a atender los reclamos de diversos sectores productivos. Atendió las peticiones del sector lácteo, favoreció a los productores arroceros y anunció para el 10 de diciembre una profunda reforma tributaria -que implica simplificación y progresividad en el tema - en caso de llegar al ejecutivo. Esto sorprendió gratamente al empresariado presente en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Claro que ante esta iniciativa los sectores del poder real no se han quedado quietos y desde los medios se ha preferido dar importancia máxima al episodio naviero protagonizado en España por el –inmediatamente renunciado- ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. El viejo – ¿y fallido?- truco de intentar tapar el sol con las manos.

¿Otra hora de la espada?

La hora de la espada. Mediante ese texto Lugones reclamó en 1930 la intervención militar en el gobierno-. Hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia, la espada que parece blandirse sobre el sistema democrático argentino no es la militar sino aquella que -en su imagen simbólica- ostenta la justicia. Es que hoy la mayor preocupación para el ejercicio democrático en Argentina es la amenaza constante de imposibilidad de avanzar con medida alguna -desde el ejecutivo o el legislativo- en tanto el poder judicial quiera impedirlo.

El burrito cordobés

Dice el refranero criollo que: el burro no gana por lindo sino por insistidor. En esa línea de conducta podría enmarcarse la iniciativa que desde Carta Abierta Córdoba –haciendo suya una propuesta de Rodríguez Villafañe- ha tomado impulso reclamando al actual presidente, Alberto Fernández, que asuma la decisión de elevar el número de integrantes de la CSDJ para que el próximo gobierno no quede atado de pies y manos a la voluntad de 4 personas. La propuesta nacida en Córdoba – y que se encuentra ya en el senado- bajo el nombre de Iniciativa Ciudadana por la Justicia es apoyada por un sinfín de personalidades representativas de varias entidades entre las que destacan Mariano Oberlin (Curas en Opción por los Pobres), Humberto Spaccesi (presidente de Asamblea de Pequeña y Medianas Empresas y Mabel Sessa (APDH-regional Córdoba), entre otras.

