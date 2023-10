InfoTaxi: diez años del programa dirigido a los trabajadores del volante

La comunicación es una pasión. Y en tiempos en que está puesto en cuestión el rol del comunicador, cinco trabajadores, conductores de taxi (cuatro hombres y una mujer), todas las semanas, desde hace diez años, se reúnen para producir y salir al aire con un programa de radio destinado exclusivamente a las y los taxistas.

El equipo lo integran Matías Álvarez, Claudia Russo, Jorge Rivadero, Javier Moya, Omar Piedra y César Fosse. Cinco amigos que todos los martes tienen una cita de honor: se reúnen para producir el espacio de radio, que sale al aire de 20 a 22 por la FM 101.9, de la Cadena Visión, con estudios en barrio San Roque.

Y lo hacen tras una jornada –como todas- intensa de trabajo. Los y las taxistas en Córdoba cumplen en promedio 12 horas frente al volante, lo que por las características de su tarea es más que extenuante.

“Los taxistas estamos muy dispersos”

Nuevas normativas de la Secretaría de transporte, requisitos para obtener una licencia de conductor profesional, el costo de los certificados, desvíos en el tránsito por obras, la tarifa atrasada, costo de las cubiertas, incremento del GNC o simplemente alertar sobre un gran “bache” en alguna calle de barrio. Todo lo que interesa a los taxistas se condensa en dos horas, en la mesa de la radio.

Desde ya, lo concerniente a la “seguridad” y la prevención para evitar robos, tiene siempre un lugar destacado.

Claudia Russo explicó a La Nueva Mañana algunas de las razones que la llevó a participar de la iniciativa comunicacional. “En el tema taxi, se trata de 5.000 mini pymes y que están nucleadas de distintas formas: sindicatos, centrales, los permisionarios. Los choferes por un lado, los permisionarios por otro, por ahí con intereses comunes y por ahí no. Están los grupos de la Terminal, del Aeropuerto… todo muy disperso”.

Se trata de un universo de bastante más de 10.000 personas “que no están comunicadas”, porque cada móvil tiene a su titular y uno o dos choferes. Claudia agrega que ante la Municipalidad el responsable es el titular y no el chofer.

Como mujer, reconoce las dificultades que tuvo a la hora de sumarse a la actividad. “Es difícil, ni qué hablar si sos joven, con hijos chicos; hoy apenas superan el centenar las mujeres que manejan un taxi, aunque ahora se entregaron licencias a otras 200 mujeres, pero que no tienen todavía sus vehículos”.

Y Claudia relata una experiencia que sirvió para aglutinar el equipo de InfoTaxi: “Hacíamos distintas acciones solidarias, por ejemplo, convocando a taxistas viejos, ya jubilados, gente que venía de un ritmo de estar todo el tiempo en la calle y de repente se jubila y queda totalmente aislado”.

¿Cómo hicieron para llegar a ellos? “Organizamos actividades en un bar, propusimos a los compañeros que podían colaborar dejando un desayuno pago; traíamos a taxistas jubilados y nos quedábamos una hora, dos horas, a jugar un rato con ellos, fue hermoso”, contó Claudia.

“Estar cerca, unir a los compañeros”

Matías Álvarez es quién impulsó desde el primer día la idea de contar con un programa de radio. “Trabajando en el taxi, pude ver que no había comunicación suficiente entre nosotros y dije ‘hay que llevar información’, explicar sobre nuestro trabajo, derechos y obligaciones, de que hay tal ordenanza, o lo que debemos hacer o no”, contó a LNM.

Y completa: “Por más que estemos laburando 10, 12 o 14 horas en el taxi, los martes está la cita en la radio, para juntarnos con los compañeros y hablar, comentar todo lo que nos está pasando, qué es lo que se vino, qué es lo que se va a hacer, es como un cable a tierra y los oyentes, nuestros compañeros, lo valoran mucho, lo demuestran participando en el programa, hablando a la radio, buscamos estar más cerca, unir a los taxistas”.

El equipo de InfoTaxi también apela a las redes sociales para llevar su mensaje, y Matías cuenta que todos los martes buscan hablar con taxistas de otras provincias.

“Las redes nos permitieron llegar a taxistas de otros países también¸ hemos hablado con gente de España, de Barcelona; con taxistas de Paraguay, Ecuador, Chile o Uruguay. Integro un grupo de taxistas de Latinoamérica donde soy el único participante de Argentina”.

¿La problemática es común? “En el 98%, los problemas que tenemos en el taxi, creo en el mundo, se llaman las aplicaciones ilegales, el transporte ilegal, que nos está matando, que no está regulado y que va en contra de la actividad”.

¿Y sos consciente de tu rol como comunicador? “Soy sincero, muchas veces no, por la forma que tengo de ser, por ahí me doy de rosca y me olvido que soy un comunicador y se me salta la chaveta; lo vivo de los dos lados, y por ahí me da mucha bronca muchas cosas que están pasando”.