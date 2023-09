Radio abierta se solidarizó con estudiantes imputados por la toma de la UNC

En la mañana de este viernes, una radio abierta desarrollada en la puerta de los Tribunales Federales expresó su solidaridad con los 27 estudiantes universitarios que están imputados por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 2018, en el marco de reclamos en todo el país en contra de los recortes a la educación pública que promovía el gobierno nacional, que encabezaba Mauricio Macri.

La radio abierta, en principio, estaba prevista en el marco del inicio de una audiencia preliminar al juicio. Sin embargo, la abogada Blanca Barreiro, de La Gremial, entidad que representa a los estudiantes acusados, precisó a La Nueva Mañana que dos días antes y a través de un escueto decreto, se les informó la suspensión de la audiencia mencionada, por supuestas razones de "organización del tribunal".

Analiza la abogada que esta decisión puede estar ligada a la reacción solidaria para con los estudiantes imputados, que generó inmediatamente la convocatoria a la audiencia.

Explicó Barreiro que no hay precisiones de para cuándo podría reprogramarse la audiencia: "El poder lo tiene el Juez, puede dejar estancar de nuevo la causa o puedo llamarnos a una nueva audiencia. No lo sabemos. No hay plazos".

Criminalización de la protesta

“Lo que busca la Justicia con esta causa es amedrentar al movimiento estudiantil que nos organizamos de forma independiente, busca avanzar en la criminalización de la protesta, y también sobre aquellos que defienden la educación pública”, dice a La Nueva Mañana, Franco Bergero, alumno del profesorado de historia y uno de los 27 estudiantes imputados en la causa por la toma de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 2018, en el marco de un conflicto nacional contra los recortes al sector educativo.

En el contexto de crisis de ese entonces, se tomaron alrededor de 57 unidades académicas a lo largo del país cuyo puntapié inicial se dio en Córdoba desde la Facultad de Artes, la primera medida de fuerza estudiantil cuando ya se venía llevando adelante una huelga docente por salarios. Fue así que por casi un mes y medio, a través de la Asamblea Interfacultades, se organizaron para dialogar en una mesa de negociación con las autoridades. En ese entonces con Hugo Juri y Ramón Pedro Yanzi como cabezas del rectorado.

