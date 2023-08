Llaryora: “Estoy convencido de que Juan pasa el desafío de juntar los votos”

El gobernador electo e intendente de Córdoba, Martin Llaryora, votó pasadas las doce del mediodía en Córdoba capital.

Previo a sufragar, habló con la prensa y se refirió a la candidatura de Juan Schiaretti: “Es el mejor de los candidatos para gobernar la Argentina. Yo tengo ganas de que Juan gane la presidencia y estoy convencido de que pasa el desafío de juntar los votos para ser candidato a presidente”.

En un discurso, al igual que Schiaretti, muy al limite de romper la veda electoral, dijo: “Argentina tiene muchos problemas y uno es que no hay un crecimiento federal. Hay una Argentina con una política de estado y beneficios en el AMBA y el resto sumergido en la suya y eso genera diferencias tan grandes”.

“Si no estuviera Juan el debate del interior eso no estaría, el debate federal no se daría. Ahora los candidatos a presidente empezaron a hablar del resto del país. Nosotros tenemos que hacer malabares para gobernar, nosotros queremos tener las mismas condiciones. Si no sos de ahí no podes ser candidato. Para animarse a esto es muy difícil, no tenés casi ninguna ventaja objetiva”.