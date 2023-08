Pese a demoras en Córdoba, transcurre con normalidad la jornada electoral

El secretario del Juzgado Electoral de Córdoba reconoció falta de autoridades en las mesas. Sostuvo que los ciudadanos no avisaron con antelación.

La jornada de votación transcurre en todo el país con normalidad, sin incidentes y con demoras en algunos casos puntuales que se estaban solucionando, informaron fuentes de la Justicia electoral.

En las dos horas que pasaron desde la apertura de los comicios a las 8 "casi la totalidad de las mesas están habilitadas" en el territorio nacional.

En CABA hubo inconvenientes reportados con las máquinas para el voto electrónico de autoridades locales y "lentitud" en el proceso de votación. Los votantes de la ciudad de Buenos Aires tienen que hacer un doble proceso consistente en votar de manera electrónica los precandidatos a Jefatura de Gobierno y cargos locales.

En Córdoba hubo demoras por falta de autoridades

Guillermo Fernández, secretario del Juzgado Electoral de Córdoba, reconoció demoras en la apertura de mesas en algunos colegios afectados para las PASO en la ciudad de Córdoba.

Si bien estimó que con el correr de las horas de irá normalizando la situación, lo atribuyó en parte a la seguidilla de elecciones en la provincia y a la retribución inferior dispuesta por la Nación respecto a la que hubo en la elección provincial y municipal.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba, Fernández dijo que si bien “están funcionando la gran mayoría de las mesas, en proporción histórica nos estamos demorando un poco más en la conformación de la totalidad”.

Respecto al ausentismo de autoridades, indicó que “tiene que ver con la compensación de las elecciones provinciales y municipales muy cercanas, como pagaron, fue una compensación bastante mayor a la que da la Nación; hay muchas autoridades en las mesas que no se excusaron, porque si dan sus razones dan tiempo para reemplazarlas, ahora directamente no concurrieron el día de la elección, y esto seguramente generará algún tipo de observación, porque es una carga pública”.

Preguntado el funcionario sobre si tenía datos del ausentismo de autoridades de mesa, explicó: “Con 30 elecciones en el distrito desde que volvió la democracia, conozco perfectamente cómo es el funcionamiento. Lo que nosotros no podemos y no debemos decir es que obliguemos a la primera persona para que se quede como autoridad, porque esa primera persona puede estar comprometida con familia en la casa, esto es tratamos de sugerir y que alguna persona se haga cargo. En este caso, la solución se está dando muchas veces con el acuerdo de los fiscales donde uno se pone como autoridad de mesa y otro, y entre todos, acordando todos, ellos están abriendo la mesa”.

En otro tramo de la entrevista, Fernández se mostró en total desacuerdo con que desde la propia Justicia Electoral se desaliente el participar en los comicios. Esto es en cuanto en los anteriores turnos, en la provincia y en la capital, oficialmente se habló de la “obligatoriedad del voto, aunque no habrá sanción para quien no concurra”.

“Absolutamente tenemos otra posición. No puedo entender cómo se puede referir a algo obligatorio, pero que no importa. No, sí es obligatorio, hay que cumplirlo. Eso es lo principal. Es un derecho y una obligación. La verdad que todos los ciudadanos argentinos deberíamos verlo así, como una posibilidad enorme que tenemos de manifestarnos. Los deberes hay que cumplirlos. De ninguna manera desde acá se puede desalentar la participación del ciudadano en una elección”, enfatizó.

Se mostró confiado en que las anomalías se irán subsanando, agregó que “las autoridades de mesa, los empleados del correo y los delegados están designando, no están obligando, a las autoridades de mesa, llamando a ciudadanos que vayan a votar y que quieran permanecer ahí”.

Y finalizó: “De hecho, nosotros tenemos un grupo de empleados para reemplazar a autoridades de mesa que no hayan ido, no que hayan renunciado, sino que no hayan asistido esta mañana, como es lo que sucedió. Creo sinceramente en el tema de que, con elecciones provinciales y municipales tan próximas y que tuvieron una compensación mucho mayor”, incidió en este ausentismo.