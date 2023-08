Lara Carignano presenta el unipersonal humorístico "Cosa de Chicas"

La multifascética actriz cordobesa Lara Carignano presenta los sábados 5 y 19 de agosto, a las 20, el show unipersonal "Cosa de Chicas" en Ciudad de las Artes, donde canta y cuenta historias cotidianas, con el humor como vector común de cada viñeta.

"Se trata de un espectáculo con actuación, baile, canto, risa, diversión y un momento transformador y único que nos hará salir más fuertes y unidas”, adelanta Lara Carignano.

Actriz Revelación de los “Premios Carlos” y protagonista de obras infantiles como el “Mago de Oz” , Carignano desde hace años se forma en diversas ramas del arte. En diálogo con La Nueva Mañana contó cómo fue forjando su perfil artístico.

"Primeramente me formé como bailarina folklórica, estudiando en Buenos Aires una carrera artística en la Universidad del Arte (UNA), pero a medida que crecía entendía que amaba la comedia musical porque ahí están todas las disciplinas juntas y eso me hace sentir completa", introdujo.

"Me considero artista, trabajadora del arte, y estoy siempre tratando de estudiar y seguir aprendiendo... con mis tiempos", indicó y particularmente, precisó que en "Cosa de Chicas" sobresale con un perfil que "se asemeja a mi realidad que es ser mujer madre y artista y lo que significa todo eso atravesando los 40 con sus cambios mentales, corporales y emocionales".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Carignano (@larita_carignano)

- ¿Qué características tiene “Cosa de chicas” como espectáculo? ¿Qué se encontrará la gente que vaya a verla?

- En "Cosa de chicas" se van a encontrar con un espectáculo donde voy relatando historias cotidianas que me suceden y también a todas las personas (el amor, el trabajo, las crisis, nuestro cuerpo), siempre atravesadas con humor y canciones de autoridad que culminan cada escena. Seguidamente, se genera un clima musical con esas canciones que conocemos y lo que más me gusta hacer es interpretarlas. No solo cantarlas. Encontramos un personaje que aparece en escena, diciendo sin pudor lo que se le ocurra y por supuesto esta obra está escrita para que tanto yo como el público tengamos un tiempo de disfrute y plenitud en el teatro.

- ¿Cómo pensás la interacción con el público en un espectáculo en el que estás tan expuesta desde lo artístico?

- Desde que elegimos esta profesión, ya sabemos que la exposición es del momento cero y tenemos que estar preparadxs para que emocionalmente no nos afecte demasiado. Yo desde siempre cuento mi historia en todos mis diferentes espectáculos. Por supuesto con un poco de ficción... y no me afecta, me da gusto hacerlo, ya que siempre las devoluciones terminan siendo muy maravillosas. Al fin y al cabo siempre hay alguien a quien le pasa lo mismo que a una. Terminamos como sanando desde el humor diferentes experiencias. Y lo que más me gusta es que en escena el público interactúe. A partir de eso, el guión va en cada función creando su propia historia.

- ¿Qué opinás sobre el quehacer humorístico actual: lo que existe y los desafíos que se presentan frente a ciertas formas del pasado que parecen estar en continuo movimiento?

- El humor se va transformando, como todo en la vida. Hoy ya hay chistes o monólogos que no van acorde a la realidad y creo que todos van modificando ese guión; pero también el de la vida misma. Estamos en constantes cambios por fuera y por dentro. Es un desafío el día a día escribir monólogos, canciones. Primero, que me enamoren a mí y luego que el público se enamore de mi arte. Es un estado de plenitud incomparable. Para eso hay que trabajar mucho. Un poco de estrategia y un poco de intuición. Este camino lo transito desde años con mi director artístico Alejandro Vanegas y mi productor/compañero Marcos Pratto. Somos equipo y enfrentamos juntxs el día a día de este hermoso camino, que es el Arte.

Detalles de la puesta

Autora y Música Original: Lara Carignano

Dirección: Alejandro Vanegas

Dirección Musical: Lucre Ortiz

Producción: Marcos Pratto / Arte al Andar

Las entradas puede adquirirse a través del siguiente link: https://ventas.autoentrada.com/events/cosas-de-chicas.

Noticias relacionadas: