La feria "Cyber Ciruja" cumple 15 ediciones, circulando tecnología

Este sábado 29 de julio, entre las 10 y las 13, frente al Data Center de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se llevará adelante la 15° edición de la feria "Cyber Ciruja". Se trata de una iniciativa de sostenibilidad y combate a la obsolescencia programada que, en el marco de la Feria Agroecológica, se sostiene mes tras mes como un ámbito para la circulación de material vinculado a la computación.

Nicolás Wolovick, junto a Cristian Rojo, es uno de los pilares de esta idea que tomó forma en Córdoba a partir de abril de 2022; que replica experiencias similares de otras ciudades de la Argentina y que pretende ser replicada también en otros puntos de la provincia.

En diálogo con La Nueva Mañana, Wolovick destacó el valor de compartir información sobre cómo alargar la vida útil de las computadoras desde espacios de cercanía, entendiendo que lo "local es energéticamente eficiente y socialmente importante, por los vínculos que genera".

- ¿En qué consiste esta feria Cyber Ciruja? ¿Cómo surgió y en qué se fue convirtiendo edición tras edición?

- Se trata de juntarse para hacer circular el hardware que ya no se usa. No es intercambio ni venta. Podés llevar todo y no traer nada o no llevar nada y traerte todo. No hay balance de entrada ni de salida que haya que hacer. En Córdoba surgió en abril de 2022; ya en la célula la ciudad de Buenos Aires de Cyber Ciruja se hacían varias juntadas. Nos animamos a empezar a empujarlo con Cristian Rojo. Elegimos el marco de la Feria Agroecológica, porque nos parecía que es un lugar lindo y compatible con lo que pensábamos que tenía que ser esto. A partir de ahí, instituimos que iba a ser el último sábado de cada mes y nos mantenemos sin interrupciones desde ese momento. Con el tiempo, se amplió la cantidad de gente y la cantidad de cosas. Hay muestras de revistas viejas, la gente de Flisol (Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre) nos acompaña, así que hay software libre. Aumentó muchísimo el volumen de gente que viene y trae cosas.

- ¿Qué se puede encontrar?

- La gente puede llevar lo que sea que esté relacionado con computación. Monitores, CPUs, notebooks, pantallas, cables, teléfonos, faxes. Todo lo que tiene una computadora adentro. Es también eso lo que se va a encontrar ahí. Yo digo que no hay que comprar ningún cable USB más, porque ya se fabricaron todos los necesarios hasta el fin de los días de la Tierra. Muchas veces se encuentran cosas que uno necesita y por lo que gastaría plata, lo que no tiene sentido. El último sábado de cada mes ya no queda nada en la billetera y te llevás lo que necesitás sin pagar nada.

Se le llama obsolescencia programada o planificada al fin de la vida útil que los fabricantes pueden imponerle a los productos. A través de ese mecanismo, se obliga a los consumidores a reemplazarlo por uno nuevo, para mantener activo el sistema de oferta y demanda.

- ¿Por qué es importante problematizar la obsolescencia programada?

- Producir nuevos aparatos electrónicos genera una contaminación muy importante. De hecho, alrededor del 80% de la contaminación que genera un aparato electrónico en toda su vida útil, desde la fabricación hasta la exposición, es la etapa de creación. Entonces, hay que usarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Eso significa, postergar la obsolescencia todo lo posible. Por otro lado, tenemos que entender que hasta las computadoras más viejas que hayamos tenido son mecanismos muy interesantes. Por eso queremos generar sensibilidad sobre esas cosas que parecen inútiles, pero que en algún momento fueron útiles. Esencialmente, no se diferencia la última Apple de la primera Compaq que uno tuvo a principios de los 2000.

- Cuentan con el apoyo del ente Coys (Córdoba Obras y Servicios) para la disposición final de los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). ¿Qué importancia tiene que los entes oficiales se interioricen en estas iniciativas y en estas problemáticas?

- Desde el día uno tenemos apoyo del Coys, que nos facilita un camión que contratan para la disposición de los RAEE. Ellos básicamente se llevan lo que sobra. Hay veces que el balance entre lo que trae la gente y lo que se lleva da positivo y no podemos dejar residuos tirados. Entonces lo llevan ellos para para hacer la disposición final. Sin eso, sería difícil funcionar, así que para nosotros es muy importante. Que una municipalidad se haga cargo de la RAEE es importante y básico para las grandes ciudades.

- Desde la organización de la feria CyberCiruja, ¿se piensa alguna estrategia para expandir la iniciativa a otros puntos de la ciudad e incluso al interior de la provincia?

- En pandemia aprendimos que la estrategia es ser local. Por eso estamos incentivando a que se creen células Cyber Ciruja en todos lados. No tenemos personería jurídica ni sellos ni firmas. Tenemos una idea y queremos que se replique. Hay intentos en Sierras Chicas; podría haber alguna en zona norte, porque acá estamos en Ciudad Universitaria. Quienes quieran replicarlo, que lo hagan, porque es un despropósito agarrar un camión y trasladar residuos tecnológicos de Córdoba a Buenos Aires. Hay que hacer el reaprovechamiento y circulación lo más local posible, porque además lo local te da conocimiento de campo y sabés quiénes pueden llegar a utilizar de la mejor manera las cosas. Lo local es energéticamente eficiente y socialmente importante por los vínculos que genera.

