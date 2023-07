Bloque PRO de Diputados evalúa aceptarle la renuncia a Santos

El bloque PRO de la Cámara de Diputados evaluará en los próximos días la posibilidad de aceptarle la renuncia al cordobés Gustavo Santos, integrante de esa bancada, luego de que se conociera que desde hace diez meses vive en Madrid, donde desempeña el cargo de director para las Américas de la Organización Mundial de Turismo.

En su momento, Santos pidió licencia en la Cámara por "cuestiones personales" y dejó de percibir la dieta, aunque mantuvo los siete empleados asignados a su despacho y la percepción por el ítem "desarraigo".

El caso del exministro -degradado a secretario- de Turismo del gobierno de Cambiemos quedó en evidencia el pasado miércoles, cuando con una ajustada mayoría Juntos por el Cambio (JxC) logró sumar a otros bloques para avanzar con el debate de la ley de alquileres en agosto.

En un escenario en el que cada voto vale mucho y puede definir una ley, en el bloque que preside el bonaerense Cristian Ritondo analizan la posibilidad de darle curso a la nota de renuncia a su banca, presentada oportunamente por Santos.

“La renuncia la tengo yo, y si en una sesión es necesario presentarla, la vamos a presentar. Él no está cobrando y yo quiero que vuelva al Congreso. Él puso su renuncia a disposición y evaluaremos en la próxima sesión, que es por el tema alquileres. Si él no puede estar presente y eso ocasiona algún problema por la cantidad de votos que se necesitan de la oposición, se la presentará”, explicó Ritondo.

En el mismo sentido, asesores de Santos, marcaron: “La renuncia de Santos siempre estuvo a disposición del bloque".

"No es una cuestión individual de un diputado. Si no se concretó, fue por una decisión política. La renuncia está en el cajón del jefe del bloque, con quien Santos tiene un vínculo de años, igual que con (el ex presidente Mauricio) Macri”, indicaron allegados al ex ministro.

Una de las cuestiones que demoraría la decisión de avanzar con el reemplazo del ex titular de Turismo, sería que su reemplazante, Oscar Agost Carreño, quien se encuentra encolumnado con la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, en una provincia donde la disputa con Patricia Bullrich dejó fuertes divisiones entre sus dirigentes.

Según reveló ayer el diario Página/12, "cuando pidió la licencia por 'motivos personales', Santos no dijo que la Organización Mundial de Turismo (OMT) lo designó como director para las Américas, con un sueldo de 17.000 euros mensuales, algo que es evidentemente incompatible con ser diputado nacional, en especial porque está radicado en otro país".

"Con la oficialización del cargo en la OMT, en septiembre pasado, Santos debió renunciar a la banca, pero pidió licencia con aquella excusa de las “razones personales”, se consigna en esa información.

En esa nota también se precisa que Santos, "en los siguientes meses siguió cobrando, no la dieta, pero sí los viáticos y un subsidio para pagar alquileres y otros gastos, conocido como desarraigo" y que "pasado medio año, en febrero, volvió a pedir licencia, esta vez hasta el 10 de diciembre de 2023, o sea todo el año parlamentario y hasta el final del mandato".

Fuente: Télam